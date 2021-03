Andreas från Sälen åkte in i Norge – får böta 5 000 kronor: "Bara för att jag råkade fråga"

På fredagsmorgonen den 22 januari skulle Andreas Öst, som bor i Sälen, som så många gånger tidigare till Trysil för att filma lite. Han har över 80 000 följare på Instagram och vann i december en filmtävling där han fick dela på en miljon kronor.

– Jag jagar alltid bästa väder, är uppe sex på morgonen och kollar väder. Antingen åker jag till Trysil eller stannar i Sälen, ligger molnen lågt i Sälen så är man ovanför dem i Trysil, då har man möjlighet att filma vackert där, säger han.

Norge stängde sina gränser helt den 27 januari, för alla som inte jobbar inom vård, omsorg, transporter och andra samhällskritiska funktioner. Åtgärden gjordes i ett försök att stoppa spridningen av det muterade viruset.

Han började sucka direkt, men jag fick ingen förklaring. Ingen pratade engelska heller, bara norska

Trots att Andreas var där innan totalstängningen av gränsen, så fanns vissa restriktioner redan då. Vissa gränsövergångar var öppna, andra var stängda. Den vid Gränsbo, som Andreas tog, var en av de stängda.

– En kvart efter Gränsbo kommer tullen på norska sidan, de hade satt upp en liten träbom, jag har tidigare kört till tullen och förklarat vad jag ska göra och kunnat åka in. Jag är bara på berget, jag åker inte ens lift, säger han och fortsätter:

– Det gick inte att hitta något på svenska eller engelska om de ändringar, det var en norrman som visade mig en sida på norska, så jag hade kunnat åka till en annan gräns en halvtimme bort så hade det varit lugnt.

Hur var det den här gången då?

– När man kör in vid Gränsbo hade de satt in en skylt till höger som jag missade. Jag tänkte i mitt huvud att jag skulle prata med polisen vid tullen, men där var det ingen som vinkade in mig, men jag såg en ung polis och visade papperna och frågade. Han började sucka direkt, men jag fick ingen förklaring. Ingen pratade engelska heller, bara norska. Efter en halvtimme så sade jag att jag kunde åka tillbaka till Sälen. "Nej men du förstår inte, du har begått ett brott", svarade polisen.

Samtidigt som jag stod i förhör, så såg jag bilar som passerade gränsen hela tiden, de vevade ner rutan och skrattade

Andreas kallades in till förhör i den norska polisens husbil som stod vid Tullen, där blev han kvar i nästan trekvart.

– De kallade in två andra poliser då, men inte heller de kunde engelska. De sade: "Jeg kan ikke snakke engelsk". Jag hade papper med mig, men det slutade med att jag fick böter på 10 000 svenska kronor, men jag nekade den.

– Samtidigt som jag stod i förhör, så såg jag bilar som passerade gränsen hela tiden, de vevade ner rutan och skrattade. Jag pekade på en man som körde in och frågade polisen som bara svarade med en axelryckning. Jag undrar om det var bara för att jag råkade fråga och det blev en grej av det.

Pål Erik Teigen, Stabschef på innlandet polisdistrikt i Norge, tycker historian låter osannolik.

– Vi har engelska på vår treåriga polisutbildning, så det måste man kunna för att få jobb. Jag har aldrig mött en norsk polis som inte kan engelska, säger han.

Andreas vände och åkte tillbaka till Sälen och några dagar senare damp ett brev från den norska polisen ned i hans brevlåda. 10 000 kronor hade reducerats till 5 000 kronor, eller 10 dagars fängelse.

– Jag trodde såklart inte de skulle lägga ned tid på något sådant, min norska kollega fick översätta brevet. De sade att det var en straffrabatt, så om jag inte betalade den så skulle det blir det dyrare. Jag tror att jag skulle bli blockad från att komma in i Norge om jag inte betalat, säger han och fortsätter:

– Jag tänkte bara att det är löjligt, 5 000 kronor är ändå lite, det är inte så att jag försökte köra förbi och de fångade mig. Jag frågade ju, jag får alltså straff för att jag missade en skylt.

Valde du böter eller fängelse?

– Många skriver att norska fängelser är fina och öppna. Jag tänkte "vad händer om jag väljer fängelse, ska de komma och hämta mig"? I dont know. "Vad sitter du inne för"? "Jag pratade med en polis vid gränsen", säger han och skrattar.

Pål Erik Teigen på Polisen i Norge har svårt att tro på historien.

– Det är lite märkligt att han har missat det där, jag har kikat på många övergångar. Jag vet att den han var vid är lik de som jag kollat på, säger han.

Är det rimligt att ge honom 10 000 kronor i böter (sänktes sedan till 5 000 kr) eller fängelse om han inte gjort det avsiktligt?

– Det är 10 000 kronor för att korsa gränsen olovligt, så länge man har gjort det så är bötessatsen så. Det är lika för alla andra, om han har sett skylten eller inte är det bara han som kan säga.

– Vi upplever att många försöker, så vi bötlägger flera. Jag vet inte hur media har rapporterat i Sverige kring de stängda gränserna, men jag menar att man borde känna till att de är stängda, säger den norska polischefen.

Är skyltningen och informationen tillräcklig?

– Ja, vi har ju varit runt och sett skyltningen och vi har folk som är där dagligen, jag menar att det är bra nog skyltat. Är det så att man ändå ska in, så finns tre andra övergångar, där vi står med stationer för coronatest, säger Pål Erik Teigen avslutande.