Angelica Andersson: Cricketlaget betydde mycket

Det har gått nästan fem år sedan jag genom bekanta träffade en ung kille från Afghanistan som bodde ute på flyktinglägret i Rämshyttan. Han behövde hjälp med skjuts in till stan då han skulle med ett tåg på morgonen och bussarna inte gick så han kunde komma in i tid. En vän efterlyste via Facebook någon som kunde erbjuda honom skjuts och jag hade inget för mig så jag erbjöd mig såklart. Det blev början på något stort.

Jag och han blev ganska snabbt vänner och vi navigerade ibland tillsammans genom det som skulle bli hans nya vardag. Han var bra på att be om hjälp och han var en otroligt driven person med stor social begåvning. Han gick på varje språkcafé som han kunde ta sig till och han tog varje tillfälle i akt att knyta nya kontakter. Det dröjde inte länge efter att vi lärt känna varandra innan han öppnade upp sig om sin vardag.

Han berättade att de allra flesta han mötte och bodde med var supertrevliga, men det fanns liksom inget att göra i Rämshyttan. De kollade på film, lekte med barnen och spelade lite fotboll, tog promenader, lagade mat och städade tillsammans. Han tyckte det var roligt att vara inne i stan och träffa "vanliga svenskar" som han uttryckte det, men det fanns inte så många ställen att göra det på. Vi var "trevliga men lite svåra". Han sa att han saknade sitt hemland och sin familj såklart, men det skulle också underlätta om det fanns något roligt att göra. Efter att vi hade setts ytterligare någon gång kröp det fram att han tänkt på att starta ett cricketlag. Han frågade om jag kunde tänka mig att hjälpa honom. Jag svarade att jag inte har någon aning om cricket som sport men att jag är bra på föreningsliv och att jag absolut skulle göra mitt bästa. Vi rekryterade tre gemensamma vänner till en första interim styrelse och sedan var vi igång.

På första träningen kom 40 personer. De kom från hela Dalarna, majoriteten ensamkommande killar. Han som åkte längst, åkte hela vägen från Malung och tillbaka, bara för att få spela. Ingen hade utrustning och vi hade beställt ett startkit från Svenska cricketförbundet som vi spelade med, i jeans och utan skor på fötterna. Första träningen tog aldrig slut kändes det som. Ingen ville gå hem. Vi hade hyrt hallen ett par timmar men ingen kom efter oss den gången och vi kunde stanna en stund extra. Vi bestämde oss för att fortsätta ses.

Borlänge cricket hade många utmaningar som vi tillsammans på olika sätt kom igenom och laget fortsatte sin resa under spelarnas beskydd även efter att jag lämnat styrelsen. Laget har spelat i ligan och avancerat, vi har en spelare som är med i Sveriges landslag och på många sätt är lagets historia otrolig. Pandemin och läget som många av spelarna befinner sig i har lett till många svårigheter för laget och verksamheten ligger nu på is. Men det vi hade, och det jag hoppas kanske delvis återuppstår efter att restriktionerna upphört, kändes så stort.

Det är en sorg dock, att kolla tillbaka på de ursprungliga spelarnas individuella resor. Det de har gemensamt är att de alla verkligen kämpat för att lyckas i det de hoppades skulle bli deras nya hemland. År av engagemang och ansträngningar som för många endast lett till vidare flykt. Endast ett fåtal av grabbarna är kvar i Sverige.

Vissa har sökt sig vidare för bättre chanser någon annanstans, i de flesta fall mot sin vilja. De önskade egentligen att de kunde ha stannat här. Flera har deporterats, några sitter i förvar. De flesta som slitit hårt för att göra allt rätt får ändå avslag på sina ansökningar hos Migrationsverket. En efter en. Trots fast jobb och avklarad skola får de inte stanna. Trots att de etablerat sig i nya sociala nätverk och kanske till och med har hittat livspartners här - får de inte stanna.

När jag träffar någon av de få som är kvar, pratar vi om alla andra, om tider som varit. Om resor som varit förgäves, om liv som tagit slut. Och de pratar om att de saknar sin familj, sina vänner och ibland att de saknar cricketen.

Och jag saknar det Sverige som jag en gång, naivt såhär i efterhand, trodde att jag levde i.

Angelica Andersson