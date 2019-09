Angelica Andersson: Jag har länge tyckt att gatukonst är ett viktigt och värdefullt inslag i våra urbana miljöer

I mitt feed på sociala medier under helgen den 30 augusti till 1:a september råkade jag i mitt scrollande rulla förbi en otrolig väggmålning som någon av mina vänner hade delat sin sida. Jag klickade mig vidare och hamnade till slut på en hemsida med Västerviks kommun som avsändare där det visade sig att det hela veckan pågått en stor gatukonst festival i just Västervik. Internationellt stora konstnärer blandades med lokala förmågor och elever från skolor i staden och tillsammans har de målat 12 väggar, 27 kabelskåp och flera mindre konstverk. Hela staden fylls av mönster, färg och form.

Jag blir så inspirerad att det känns som att jag ska spricka.

Jag blir så inspirerad att det känns som att jag ska spricka

Jag har länge tyckt att gatukonst, allt från graffiti till muralmålningar, är ett viktigt och värdefullt inslag i våra urbana miljöer. Att konstnärer använder offentliga rum för att visa upp sin konst och sprida budskap har alltid gjort mig glad. Det är också viktigt som en kanal för politiska budskap, ett sätt att skapa debatt, visa motstånd mot etablerade system eller ge samhällsmedborgare perspektiv och inspiration.

Jag behöver väl kanske inte säga att jag tycker det i större utsträckning ska vara lagligt? Åtminstone ska det finnas flera lagliga väggar i varje stad och kommuner runt om i landet borde ge betydligt större anslag till lokala konstnärer som på olika sätt vill vara med i forma och omforma våra städer.

I Västervik har kommunen gått ihop och genomför Street Art-festivalen tillsammans med en lokal sparbanksstiftelse som har för vana att sponsra olika lokala projekt. Lokala företag och husägare har ställt upp med väggar som konstnärerna fått skapa på. Och staden verkar verkligen ha fyllts av konst: det är fiskar gjorda av pärlplattor i stadens fontäner, det är guerilla-stickning på parkbänkar, skolelever målar elskåp och det ordnas många workshops och prova-på verkstäder för stadens invånare och festivalens besökare. Det dansas flamenco, bjuds på utomhusbio och det finns skattjakt för barnen. Hur coolt låter inte det?

Lokala företag och husägare har ställt upp med väggar som konstnärerna fått skapa på

Förutom att det såklart gör om stadsbilden och gör vanliga husväggar och parkeringshus till färgsprakande konstverk som säkert livar upp många Västerviksbors väg till jobbet framöver så finns det studier som visar att konst och konstutövning generellt sett skapar en högre grad av välmående, hos alla människor. HUNT-studien från Nord-Trondelag Universitetet i Norge som gjorts på 50 000 personer visar att oavsett om du skapar konsten själv eller om du tar del av den konst som andra skapat så finns ett tydligt samband mellan välmående och kontakt med olika konstformer. Så att göra som Västerviks kommun gjort är ju briljant, det både skapar intressanta och inspirerande städer att röra sig i och förhoppningsvis gör det att människorna som bor där också blir lyckligare.

Jag kände så mycket hopp och pepp när jag såg alla konstverk, men också för att festivalen fått mycket besökare och att många verkar vara intresserade. Det är såklart särskilt viktigt att det handlar om en konstform som länge bara fått ske i smyg eller skymundan och som många inte har betraktat som ”riktig konst”. Det känns så grymt att få se en kommun våga upplåta så mycket offentligt utrymme till det konstnärliga och till viss del släppa på makten över fasader och torg. Heja Västervik och hoppas fler kommuner tar efter.

Jag kände så mycket hopp och pepp när jag såg alla konstverk, men också för att festivalen fått mycket besökare och att många verkar vara intresserade

Om du inte tagit del av bilder eller reportage från BANK. Västervik Street Art Festival så tycker jag du ska googla lite och kika på alla de otroliga verk som kom fram och presenterades under helgen. Om du är som jag så kommer du efter det gå in i veckan med lite mer energi och kanske själv känna hur dina konstnärliga och kreativa sidor börjar vakna. Uppmuntra och utforska det för nu kommer hösten och då behöver vi all färg, form, musik, dans och alla andra konstformer vi kan frammana tillsammans för att hjälpa oss hitta skaparglädje och energi under de mörka dagarna framöver.

Angelica Andersson