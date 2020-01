Angelica Andersson: "Jag måste hålla lugnet för att orka hålla hoppet"

För ett år sedan skrev jag en krönika om vad jag önskade mig inför 2019. Jag hoppades då att året skulle bringa ett slut på den politiska depression jag befann mig i och att vi som engagerar oss på olika sätt för ett annat samhälle skulle hitta ny kraft och en större gemenskap.

Jag minns att jag med tillförsikt såg fram mot ett år då vi människor skulle vakna lite från den rådande tröttheten, hitta varandra, oss själva och börja bygga nytt.

När jag nu sitter och ska skriva denna krönika kan jag rakt upp och ner konstatera att nej, inget av det hände. Eller jo, okej. 2019 gav oss Greta Thunberg. Detta mirakel och underverk som skakat om oss alla och som sått frön som jag tror vi kommer skörda under lång tid. Hennes mod, styrka och sätt inspirerar mig och det är verkligen något jag bär med mig från året som gått.

Men annars så har jag svårt att minnas så mycket glädjande nyheter. Säkert är det så att jag lever i en relativt liten eurocentrisk och västerländsk mediebubbla och att det finns mycket positivt som hänt i världen. Men jag för min del har svårt att minnas något annat än ”doom and gloom” från året som gått, i alla fall om man tänker medialt kring vad som rapporterades och det politiska läget.

Jag har i stor utsträckning slutat läsa och titta på nyheter såsom jag brukade, för jag kan liksom inte husera mer djävulskap i min kropp. Jag vet att vi är på en dålig plats. Jag vet att det händer mer skit för varje dag som går. Men jag mäktar inte med att konsumera det aktivt längre. Det jag behöver veta kommer till mig i alla fall och slår mig med full kraft som knytnävsslag i magen.

Hela Australien brinner - slag i magen.

Donald Trump startar krig med Iran - slag i magen.

Sverigedemokraterna gör narr av människor som dör i flygplanskrasch - slag i magen.

Samtidigt blir SD största parti i nya mätningar - slag i magen.

Och sen tar luften slut.

Så nej, det hände faktiskt inte så mycket med varesig min politiska depression eller lusten att göra mer och göra större. Jag puttrar på här bara och gör det jag kan och orkar. Min längtan efter ett kollektivt uppvaknande och en bredare medvetenhet kvartstår. Min längtan efter en världslig generositet och ömhet likaså. Men jag har åtminstone under året som gått hittat ett större lugn i förhållandet till allt detta.

Och när jag nu blickar framåt mot 2020 och decennier som rullar ut framför oss så ser jag ganska klart en sjuk värld, där många sjuka människor lever. Men vi är också många som vill leva i något annat. Och däri hittar jag mitt hopp.

Jag lyssnade på en låt idag som var så oerhört trösterik. Den heter ”Follow the sun” och görs av Xavier Rudd och i den sjunger han ”when you feel life coming down on you, like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Take a stroll to the nearest waters and remember your place. Many moons have tisen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing, and what does your heart say?”

Och den påminde mig om att jag ju har all lyx och alla förutsättningar för att kunna hålla lugnet och hoppet nära, i alla fall precis just nu. För när jag skriver denna krönika har jag precis skidat upp och ner för ett fjäll i Härjedalen.

Jag såg solen gå ned och månen gå upp och jag blev varsamt hållen av kylan i bergets blåa timmar. Jag har spenderat tid med en kär vän i ett par dagar här, i ett hus där ljus och eld konstant brinner. Vi har ätit sådant som när såväl vår kropp som själ och vi har sovit djupt och länge. Och jag finner en så oerhört stor lycka i det.

Visst är det så att min förhoppning om gemensamma krafttag och stor politisk handling faktiskt har ebbat ut en aning under året som gått. Men i takt med att det har hänt så har jag hittat ett nytt lugn.

Jag inser att enda sättet för mig att orka leva som jag gör är att fortsätta fokusera på hoppet och skapa ljus för mig själv och med andra. Jag behöver fortsätta ge mig själv det jag behöver för att orka och ha tillit till, och tro på, att det kan och kommer bli bättre. I en totalt galen, stormig, brinnande värld så måste jag hålla lugnet för att orka hålla hoppet. Hoppas jag orkar tänka så hela

2020 känner jag bara. Ni lär väl märka om ni fortsätter läsa mina krönikor. So here’s to hoping och gott nytt år vänner.

