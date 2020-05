Angelica Andersson: Kampens dag blev vilans dag

Jag vaknade klockan nio på morgonen och gick upp och gjorde frukost; äggröra med mycket smör i som jag käkade med rostbröd och en frukttallrik. Jag drack sött earl grey te och drömde mig tillbaka till när jag bodde i England där "tea and toast" var standardrutinen varje morgon. Efter det bryggde jag kaffe, skummade varm havremjölk och tog med mig min hemmagjorda lyxlatte till sängen. Jag öppnade balkongdörren och kröp tillbaka ner under täcket. Ganska snabbt blev sovrummet kallt så jag lånade min sambos täcke. Eftersom han var bortrest var halva sängen tom så det fanns mycket kuddar och utrymme till övers. Jag slog på The Circle som är min senaste "skämskudde-serie" på Netflix och låg sedan där framför datorn i tre timmar. Jag gick bara upp för att fylla på kaffe, sätta igång en surdeg och för en snabb trip till toaletten.

När jag började känna att ryggen strejkade av för mycket tid i horisontalläge förflyttade jag mig till soffan. Framför TV:n fortsatte jag min dag med att plantera om ett par snabbväxande plantor innan jag drog på mig regnstället och, med en kompis i luren, promenerade jag till Ica Maxi för att handla. Jag och min vän Hanna pratade om alla vårens läckerheter, om att det är dags att fylla på förråden med nässlor och löktrav och om hur vi önskade att det fanns ramslök här uppe. "Jag har hört att man kan göra godis av omogna tallkottar och dricka på granskott" sa jag och samtalet dansade vidare från naturens skafferi till relationer, livssituationer och lite allt möjligt.

Jag handlade ingredienser till min drömmiddag; färska räkor och aioli, sparris och hollandaisesås, kronärtskocka med brynt och saltat timjansmör som alltihop senare på kvällen skulle käkas med surdegsbröd och lite grönsaksstavar.

Jag bestämde mig för att låta mitt röda hjärta banka, och mitt röda blod pumpas, lite långsammare denna 1 maj

Tillsammans med min sambo, via whats app, spenderade jag en stor del av eftermiddagen och kvällen med att husdrömma och Hemnet-surfa. Gagnef, Säter, Borlänge och en liten sväng runt resten av Dalarna. Upp i Jämtland en vända också. Varför inte? Hus, gårdar, torp, fritidsboenden, mark. Jösses vad en enkel annons på en bostadssida kan få tankarna att dra iväg och väva ihop en ny ganska overklig - men ändå fullt möjlig verklighet. Jag dras till en sjö nära, en utsikt, ett närliggande berg. Inspireras av en bit skog, mark att odla på, en gammal lada! Ja det finns ingen hejd när jag väl kommer igång men så småningom började batterilampan på telefonen att lysa, tio procent kvar. Jag var för lat för att resa mig och hämta laddare så jag satte på flygplansläge och spelade Candy Crush till dess att mina fem liv var slut. Då reste jag mig, hämtade laddaren, fyllde på surdegen och sen slog jag på en film på tv:n som jag ganska snabbt somnade framför. Vaknade sömndrucken med dreggel på kinden, kuddavtryck på hela ansiktets vänstra sida och tog mig halvsovandes till sängen. Sen var dagen slut.

Tänk att hela dagen gick och att jag kunde, nästan helt och hållet, hålla mig från att tänka på "hur det brukar vara". Tänk att jag bara kunde scrolla förbi alla minnen från de senaste årens antinazistiska demonstrationer och tal. Tänk att jag knappt ens gick utanför dörren och att jag inte pratade med någon på hela dagen om säkerhet, spelschema, strategier eller backup-planer. Inga slagord och ingen megafon. Jag hörde inte en enda blåsorkester. Och jag såg inte en enda medlem ur Nordiska Moståndsrörelsen på hela dagen!

Ett par delningar av bra initiativ och ett minne på Facebook, men det var allt. Tack vare mina vänner fick jag en snutt av en välsjungen Internationalen skickad till mig, men annars så var det nog årets hittills i särklass mest vilsamma dag. Radikalt annorlunda mot hur 1 maj annars brukar se ut för mig.

Det var inget jag egentligen hade bestämt mig för eller gjort en grej av, det bara råkade bli så i år. Jag brukar göra planer och ha minut-för-minut schema men i denna coronans tid kom jag inte ens ner på stan. Jag skänkte någon slant i en swish-insamling och fick några slantar skänkta till den insamling jag har igång för advokatkostnader till en ensamkommande grabb.

Jag hjälpte en granne bolla lite jobbiga tankar och hade ett samtal med en vän som kände sig deppig. Kollade av om någon i familjen behövde något från affären, ja lite vanligt vardagssolidaritet bara. Men annars blev kampens dag nu vilans dag och i början hade jag lite svårt att förlika mig med det.

Sedan mindes jag ett trösterikt citat som påminde om att just detta är en del i den politiska kampen på så många viktiga sätt. Så jag bestämde mig för att låta mitt röda hjärta banka, och mitt röda blod pumpas, lite långsammare denna 1 maj. För som Audre Lorde sa det: "caring for myself is not self-indulgence. It is self-preservation. And that is an act of political warfare".

Angelica Andersson