Angelica Andersson: Lycka kan inte mätas i pengar

Jag tänker mycket på världens tillstånd och hur vi tillsammans kan skapa positiv förändring, det vet ni som läser mina krönikor regelbundet. Ni vet också att jag är i en period där jag kastas ganska tvärt mellan hopp och förtvivlan.

Något jag funderat mycket på den senaste tiden är hur man mäter utveckling och hur man kan veta om världen blir bättre? Om vi tittar på samhället i stort så känner jag mig väldigt osäker på om det går åt rätt håll. Även om ”utvecklingen går framåt”, får vi det bättre? Och vad menas ens med ”bättre”, vad innebär det för oss människor? Kan den tekniska utvecklingen vara lösningen på våra problem? Är ekonomisk tillväxt något att eftersträva?

Statistik kan vara bra på så många sätt men kan också vara missvisande. När det gäller sociala medier, fake news och att försöka skapa sig en bild av läget i världen är det svårt att veta alla siffror betyder och vad man kan lita på. Det jag vill veta egentligen är ju kort och gott: "är människor lyckligare?".

Hans Rosling, som innan sin död var professor i internationell hälsa på Karolinska Institutet, har gett världen mycket fakta som pekar på positiva trender: medellivslängden ökar i världen, allt färre barn dör i samband med födseln och detsamma gäller för mammor. Det finns mycket som är upplyftande om man tittar på Hans Roslings statistik och Gapminder är ett superintressant visuellt verktyg som visar statistik på ett översiktligt och ganska peppande sätt.

Vissa av indikatorerna, som de jag nämnde här ovan, är ju såklart positiva. Men andra är lite svårare att förhålla sig till, som inkomst i pengar per invånare till exempel. Eller BNP, bruttonationalprodukt, vilket är den sammanlagda ekonomiska aktiviteten i ett land under en period. BNP är ett traditionellt sätt att mäta tillväxt och när jag gick på universitetet pratade vi om det som en indikator på länders utveckling på olika sätt. Men BNP per capita säger ju väldigt lite om personers eller naturens välmående och om hur resurser fördelas inom ett land. Det är inte ett bra mått på välstånd och välbefinnande.

Vissa länder, som Bhutan, och vissa delar av andra länder som provinsen Victoria i Kanada har provat att mäta andra saker istället för bara inkomstnivåer och BNP. De har fokuserat på olika mått av lycka, hur glad befolkningen är i sin helhet och gällande olika frågor. Bhutan har gjort undersökningen vid flera tillfällen och en rapport från 2016 som jag har tittat på heter ” A Compass Towards A Just and Harmonious Society, 2015 GNH Survey Report” visar bland annat att 91,2 procent av Bhutans befolkning menar att de upplever lycka (eller glädje beroende på hur man översätter) och 43,4 procent upplever en djup lycka/glädje.

Det är det vi borde eftersträva och att det är så vi borde mäta mänsklig framgång och gemensamt välstånd

Studien visar också att män i Bhutan är lyckligare än kvinnor och att bönder är mer olyckliga än andra yrkesgrupper. En studie som beskriver resultaten från Victoria, ”The Victorian happiness report - The subjective wellbeing of Victorians” också från 2015 mäter subjektivt välbefinnande bland befolkningen. 40 procent av respondenterna svarade att de har väldigt högt subjektivt välbefinnande och 54 procent svarade högt subjektivt välbefinnande. Det är ju jättemånga som är jätteglada tänker jag spontant. Vad betyder det?

Det är klart att det är relativt och att människors situation sätter gränser för vilka mått de har på lycka. Upplevd lycka eller tillfredsställelse på en plats kanske inte skulle kännas som det på ett annat ställe. Människors olika referensramar kan sätta gränser för vilken förmåga man har att bedöma sin egen situation. Men det är ändå intressant att det finns forskning på ämnet och att det finns andra sätt att mäta utveckling och välstånd än bara i pengar. Det ger upphov till många följdfrågor hos mig, bland annat om vilka saker är det som avgör upplevt välbefinnande?

Jag lärde mig något intressant som kan kopplas till detta under förra året, i samband med en resa till Costa Rica. Jag spenderade cirka en månad i ett litet samhället på kusten och jag förundrades mycket över den storslagna naturen, människornas vänlighet och samspelet mellan dem och deras omgivning. Ett par veckor in i semestern dök det upp en person som av en slump berättade för mig att just detta område räknas som en av världens ”blå zoner”. De andra platserna är Loma Linda i USA, Sardinien i Italien, Ikaria i Grekland och Okinawa i Japan.

Forskningen som har gjorts på dessa områden visar att människorna där lever längre och friskare liv, och att de har vissa saker gemensamt: de äter mindre, de tar del av regelbunden lågintensiv träning och de lever ett meningsfullt och socialt liv, nära naturen.

Det verkar så himla självklart tycker jag, att det är det vi borde eftersträva och att det är så vi borde mäta mänsklig framgång och gemensamt välstånd. Det blir återigen väldigt uppenbart att lycka inte kan mätas i pengar.

Angelica Andersson