Angelica Andersson: Nästa år hellre emot lika möjligheter, lika lön och lika rättigheter

I morse gick jag upp när min dotter vaknade, hon hade sovit klart för natten runt klockan åtta och vi drog undan gardinerna och kikade ut. Strålande sol. 2 grader. Drömväder i mars.

Vi gick ut i köket, la oss på golvet och lekte lite. Jag fixade frukost till mig medan hon roade sig själv en stund. Snart blev hon otålig, då plockade jag upp henne och så käkade vi. Hon blev trött och markerade tydligt att det var dags att sova igen så jag gick in i sovrummet och la henne. Jag tänkte först att jag kanske skulle försöka vila lite bredvid men så snart hon somnat in kom jag på att jag hade saker att göra. Upp igen och förberedde för dagen, diskade och fixade en kopp kaffe, synkade lite dagsplaner med berörda vänner, scrollade igenom sociala medier och påmindes om internationella kvinnodagen i dag, den 8:e mars. Jag hann typ inte slå ner baken förrän hon vaknade och ville ha mat.

Då käkade vi och klädde på oss för en promenad. På måndagar har jag mammagrupp online; vi är ett gäng föräldralediga som brukar snacka med varandra för att liksom bolla vårt föräldraskap, för att ge varandra tips och idéer eller för den delen bara vara sällskap under de ibland ganska långa dagarna man har som ensam föräldraledig under Corona.

Samtidigt som vi snackade tog jag mig till en park och satt i solen en stund, dottern somnade i vagnen men började gny efter ett tag så vi fortsatte att gå. Promenaden hann bli över två timmar lång innan jag blev hungrig och fick styra kosan hemåt igen. Jag ringde och bjöd in min syrra på lunch och försökte laga den samtidigt som dottern vaknat och pockade på uppmärksamhet. Röjde runt i köket med henne i bärselen och fick tillslut ihop två omeletter med fetaost och persilja, plus lite kokt broccoli. Gott! Syrran drog och jag styrde upp disken, satte igång surdegen som var redo att bakas och fortsatte leka med lillan. Eftermiddagen fortsatte i sakta mak med lek, mat, sov och lek, plock och bak och lite mer plock. Då och då plingade det till i mobilen, uppdateringar och ett och annat ”grattis på alla kvinnors dag!”.

När min sambo kom hem från jobbet var det dags för mig att dra iväg på en stunds yoga, för att liksom komma in i min kropp och varva ner lite. Det var skönt verkligen, att få landa in i en stunds lugn där på mattan. Efteråt var det full fart igen, telefonsamtal till en gammal vän samtidigt som jag handlade mat till kvällen på vägen hem från Friskis. Inför middagen hjälptes vi åt med dottern och för att få maten färdig. Vi käkade samtidigt som hon blev tröttare och tröttare, det var dags att byta om till pyjamas och gå och lägga sig. Sambon la dottern och plockandet fortsatte för min del, diska undan efter middagen, slänga in en tvätt med hennes kläder, vika den tvätt som vi tvättade förra gången, städa upp lite på skötbord och toalett, gå ut med återvinningen och plocka in maten jag handlat. Nu är klockan 20:47 och jag har precis satt mig ner för typ första gången i dag. Ytterligare en dag har gått på min onekligen rätt så härliga föräldraledighet med en underbar dotter som är rolig att hänga med. Fullt ös mint sagt.

Kikade snabbt på mobilen innan jag satte mig och såg att några fler manliga vänner skickat meddelanden med grattis och blom-emojis. Samtidigt som jag ju blir glad över att de tänker på mig blir jag lite provocerad. Efter en lång dag i farten kan jag inte låta bli att liksom tänka på de ojämlikheter som finns mellan könen och som bara blir belysta en dag som denna. Jag kommer på mig själv med att undra hur männen jag känner tagit sig an sin föräldraledighet och hemmets sysslor. Jag vill inte hänga ut någon, men det är väl ändå tydligt att det fortfarande är ojämställt?

Så till manligheten, på denna internationella kvinnodag: Tack för emojin men jag tar hellre hjälp med sysslorna. Tack för hälsningen men jag ser hellre att du arbetar lite med dig själv och gör dig emotionellt tillgänglig. Tack för lyckönskningarna men jag ser hellre att ni män tar ansvar för ert kollektiv, och ert föräldraskap, i större utsträckning. Tack för omtanken men jag tar hellre lika lön för lika arbete.

Jag läste under dagen att våld mot kvinnor ökat under pandemin. Såg siffror om våldtäkter och mord på kvinnor susa förbi i flödet. Såg att var tredje offer för människohandel är barn, främst flickor och såg att 95 procent av de människor som handlas med är kvinnor. Såg också att kvinnor fortfarande tjänar mycket mindre än män, får lägre pension än män, brinner ut mer än män, blir mindre tagna på allvar i vården än män osv osv osv osv osv. Så även om jag på ett sätt blir glad för omtanken tar jag nästa år hellre emot lika möjligheter, lika lön och lika rättigheter. Stort tack på förhand.

Angelica Andersson