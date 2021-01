Angelica Andersson: Rivstart på 2021

Inte ens en vecka hade gått innan 2021 drog igång ordentligt och visade oss att det nya året inte automatiskt skulle innebära en lugnare, skönare, mer harmonisk tid.

Det var som att 2021 insåg att alla hoppades att det nya året skulle vara lugnare och därmed kände sig tvunget att snabbt övertyga oss om att så inte var fallet. 2021 ville att världen skulle se behovet av att fortsätta vara på tårna, inte slappna av för mycket, och såg därför till att få en ordentlig rivstart.

Det var på kvällen den 6 januari och vi var precis på väg att gå att lägga oss när jag såg en bild på mina sociala medier. Först förstod jag inte vad det var jag såg, en hop vita män, utklädda med horn och till vikingar som stod inne i en plenisal. Jag behövde läsa mig vidare för att förstå mer om vad det var bilderna visade. Shaun King på Instagram blev en av mina huvudsakliga källor under timmarna som följde när jag försökte hänga med i förloppet under stormningen av Kapitolium i Washington DC.

Inte för att jag tror att någon har missat var det var som hände, men det känns fortfarande ganska surrealistiskt måste jag säga. Det var alltså en grupp av Trumps anhängare som bröt sig in i USA:s parlamentsbyggnad. Det är fortfarande lite oklart för mig vad de försökte uppnå, men det hände i samband med rösträkning efter valet. Bland de som bröt sig in i byggnaden fanns folkvalda, bankchefer, ungdomar och till och med en OS-guldmedaljör i simning. Flera personer dog under upploppet och polisen verkar fortfarande ha fullt upp med att identifiera och arrestera människor till följd av händelsen.

Under själva stormningen, så verkar dock polisens sätt att hantera det pågående upploppet vara under all kritik. Det finns filmer som verkar visa att det var en polis som öppnade upp kravallstängslet för att släppa fram terroristerna till Kapitolium.

Det cirkulerar även bilder på hur poliser tar selfies med terroristerna. För visst måste man kalla dem terrorister? Det verkar som att många av de som bröt sig in hade oerhört våldsamma motiv och att kalla dem "demonstranter" som media gjorde under pågående upplopp känns inte riktigt rättvisande.

Många har jämfört detta med hur polis agerat under tidigare Black Lives Matter-demonstrationer och hur media porträtterat det. Bilder på polisvåld och stora polisinsatser som sattes in för att "hålla ordning" på Black Lives Matter-demonstranter hamnade i stark kontrast mot de bilder jag såg från stormandet av Kapitolium.

Det vita privilegiet spelar stor roll även i så kaosartade situationer som denna. Det öppnar upp för ytterligare en välbehövlig diskussion om vithetens förmåner och strukturell rasism

Många ställde sig frågan om hur polisen hade agerat om den grupp som stormade byggnaden i majoritet hade varit svarta. Hur hade bemötandet sett ut då? Det är tydligt att det vita privilegiet spelar stor roll även i så kaosartade situationer som denna. Det öppnar upp för ytterligare en välbehövlig diskussion om vithetens förmåner och strukturell rasism.

Det har också gett oss, som om vi inte redan hade tillräckligt med bevis på det, ett kvitto på att det är viktigt att Trump inte blev omvald. Det visar tydligt vad många av hans anhängare är kapabla till och vilket våldskapital som finns inom den rörelsen.

Som jag var inne på i min tidigare krönika om Biden och Trump så kommer ju dessa människor finnas kvar och ha samma åsikter även om det nu blir ett presidentbyte. Det måste man ta på största allvar.

Stora mediesidor som Twitter och Facebook var snabba med åtgärder för att visa att de gör just det, de stängde av Trumps konton och blockerade honom från att fortsätta posta. De menade att han uppmanar till våld och antidemokratiska metoder. I direkt anslutning till händelseförloppet den 6 januari kan det tyckas som en rimlig åtgärd, men samtidigt så är det inte enkelt att stora företag har makten att tysta ner den sittande presidenten på detta viset. Det är en diskussion för en annan dag.

Kort och gott så har 2021 startat med en riktig skräll och jag tror inte året kommer med den stora lättnad och alla lösningar vi hoppats på.

Vi får helt enkelt fortsätta göra det vi kan och njuta av de små sakerna. Som att det äntligen är snö och sol ute exempelvis. Så nu ska jag göra exakt det; fånga dagen, spänna på mig längdskidorna och tänka på annat än politik och vita galna män för en stund.

På återhörande!

Angelica Andersson