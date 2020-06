Angelica Andersson: Självklart ska det demonstreras

De senaste veckorna har medier och sociala plattformar fullkomligt svämmat över av nyheter från USA och Black Lives Matter rörelsen. Mordet på George Floyd och bilderna på hur polisen till synes oberört sitter med knät på hans hals tills han kvävs till döds har skakat om rejält. Detta mord är bara ett i en lång rad, många människor har dött till följ av polisens övervåld mot svarta människor i USA.

En demonstrationsvåg har sköljt över världen och människor har vällt ut på gator och torg för att visa motståndet mot att svarta människors liv skördas av en polismakt med våldsmonopol. På vissa håll har demonstrationerna lett till upplopp och skadegörelse, men till den allra största delen har de varit fredliga och icke-våldsamma arrangemang för att uppmärksamma en enkel sak: att svarta människors liv ska spela roll.

I Sverige har diskussioner pågått i sociala medier och på andra håll, debattklimatet har varit minst sagt stormigt. Alexander Bard fick kicken från tv4 (äntligen!) efter rasistiska uttalanden på Twitter. På Facebook och andra sociala plattformar har kommentarsfälten vuxit sig långa angående demonstrationerna. För min del så tycker jag det är självklart att det ska demonstreras, det är en viktig del i befolkningens möjlighet att utgöra en aktiv del i demokratin. Särskilt när det så tydligt gäller liv och död som när det gäller Black Lives Matter. Naturligtvis ska man i största möjliga mån försöka genomföra demonstrationer på ett sådant sätt att smittspridningen begränsas när vi nu befinner oss i en svår situation rent hälsomässigt. Och på flera håll har demonstrationer genomförts med mycket lyckade resultat ur corona-synpunkt, de har skett online, i mindre skala eller med bibehållet avstånd mellan deltagare.

Situationen i USA kanske kan kännas avlägsen men rasprofilering och våldsamma metoder förekommer även här

Även om exempelvis demonstrationen i Stockholm för några veckor sedan inte levde upp till Folkhälsomyndighetens riktlinjer så var den ur sakfrågesynpunkt väldigt viktig. Jag personligen ser inte poängen i att diskutera i efterhand huruvida den skulle genomförts på det sättet den gjorde eller ej. Den har varit och den samlade tusentals personer som visade sitt engagemang i frågan. Att diskutera om den borde ha skett eller inte i efterhand tjänar inget syfte annat än att det enligt mig förminskar och fördummar de som deltagit i de storskaliga protesterna. Det tar dessutom fokus från ämnet. Om man anser sig själv antirasist så borde väl det vara tvärtemot vad man vill åstadkomma?

Jag ser hellre att vi diskuterar det som protesterna vill problematisera. Vi måste lyssna på dem som utsätts för rasism. Vi måste lyssna på de tusentals vittnesmål som berättar att strukturell diskriminering också finns här i Sverige. Lyssna på de röster som höjs och som ifrågasätter ordningsmaktens tillvägagångssätt och lyssna på hur negativa upplevelser av exempelvis polisen präglar mångas vardag. Situationen i USA kanske kan kännas avlägsen men rasprofilering och våldsamma metoder förekommer även här.

Men, om jag ska generalisera brett, så verkar de debattörer som högljutt kritiserar demonstrationernas form inte alls lika engagerade i att kritisera det system som gör att demonstrationerna behövs.

Majoriteten av de jag sett, som kritiserat demonstrationerna är icke-svarta

Och det är här det ställs på sin spets på ett sätt, för majoriteten av de jag sett, som kritiserat demonstrationerna är icke-svarta. Det betyder att de inte direkt berörs av den rasism som demonstrationerna belyser.

Om man, som jag, lever i en vit kropp så kommer man aldrig utsättas för rasism. Därför kan man också välja att inte gå på demonstrationerna och välja att se frågan som mindre viktig än hälsosituationen kopplat till corona. Men många av de vänner jag har som lever i svarta och bruna kroppar vittnar om avsaknaden av det valet. Deras friheter, rättigheter och liv begränsas och förkortas av rasismen. Därför är dessa demonstrationer inget som kan väljas bort för dem. Det är en fråga om liv och död. Om hälsa och mänskliga rättigheter. Om att bli lyssnad på och sedd som en människa.

Så om du, liksom jag, är en vit person som solidariserar med Black Lives Matter rörelsens budskap så ber jag dig tänka igenom vart du lägger din kraft. Istället för att tycka massa på sociala medier så lägg din tid på att försöka förstå, lyssna och läs. Om din första instinkt är att bli rädd och kritisera så tänk ett varv till på varför människor riskerar sin egen hälsa och sin egen trygghet och går till en demonstration från första början.

Det är för att det är livsviktigt.

Det finns så mycket information att hämta in via böcker och olika podcasts, på instagram och via andra medier. Många lägger så mycket tid på att tillgängliggöra informationen till dig som vill och behöver ha den. Lokalt så finns Dalarna Mot Rasism om du vill engagera dig eller veta mer, kika in på facebook.com/dalarnamotrasism. För som Angela Davis sa: I ett rasistiskt system så räcker det inte med att inte vara rasist, du måste vara antirasist. Det betyder att du måste aktivt välja att handla på ett sätt som inte förstärker de rasistiska strukturer som omger oss. Att lyssna och läsa på är ett bra första steg.

Angelica Andersson