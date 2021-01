Angelica Andersson: Under 2021 vill jag titta folk i ögonen och le när vi möts

Första dagen på det nya året. 2021. Undra vilken skit som kommer drabba oss i år då? Nej, så ska man väl inte tänka kanske, men det känns lite som att vad som helst kan komma efter 2020. Tänk, för ett år sedan hade jag ingen aning om hur mycket livet var på väg att förändras, hur lite jag skulle få träffa mina syskon- och kusinbarn under året och hur lite jag skulle få krama mamma, pappa, mormor och morfar. Jag visste inte att vänner som bor långt bort inte skulle gå att träffa på hela året, att alla resor skulle ställas in och att jag i princip inte skulle träffa några kollegor fysiskt.

Jag hoppas vi kan titta tillbaka på 2020 och prata om det som ett undantagsår, att vi under 2021 kommer kunna återgå till ”det normala”. Eller nej, jag hoppas att det blir bättre än ”det normala”, bättre än det var innan pandemin drabbade oss. Jag hoppas vi tar bättre vara på varandra och värnar mer om det vi har. Det ska jag försöka med i alla fall, om jag får möjligheten. Jag brukar inte ge nyårslöften men jag tänker att inför 2021 är det på sin plats att försöka göra bättre, so here we go…

Under 2021 ska jag först och främst ta vara på de tillfällen som ges att krama mina nära och kära. Det har jag saknat i år, verkligen.

Jag har tyckt att det har varit skönt med distansering, det vet ni som läst mina krönikor, men jag har verkligen saknat det spontana och det innerliga. Jag ska värna om den samvaro jag kan få och lyckas skapa med mina närmaste, ta hand om den tiden vi har tillsammans och jag ska se till att skapa utrymme för det i min vardag framöver. Det lovar jag.

Under 2021 ska jag vara schysst mot min kropp, jag ska äta det som ger mig energi och röra på mig för att det gör mig stark och glad. Jag ska inte spendera så mycket tid med att tänka på vad jag äter och hur mycket jag väger. Jag ska stoppa undan våg och måttband och istället vara inlyssnande mot kroppens behov. Jag ska helt enkelt försöka ge kroppen det den behöver för att skapa lust och livskraft.

Jag ska le mot alla barn jag ser, är det ett rimligt nyårslöfte? Det känns som att jag allt för ofta går med näsan i mobilen eller tankarna på annat håll och att omgivningen tenderar att suddas ut för mig då. Under 2021 vill jag titta folk i ögonen och le när vi möts. Jag gör nog det ganska ofta redan men jag vill bli ännu mer närvarande på det sättet. Jag vill vara en människa som ser andra människor och som får barn och ungdomar att känna sig sedda. Jag vill hälsa på folk, nicka eller vinka, och skapa utrymme för spontana möten och utbyten.

Under 2021 ska jag försöka spendera ännu mindre tid framför skärmar alltså, det kan jag väl i alla fall försöka lova? Jag vill ha mer tid med böcker och med att uttrycka mig kreativt eller bara vara i naturen. Jag vill leva i den fysiska världen istället för den virtuella, även om de tycks sammanflätade ibland. Jag vill ha en vardag där skärmar fyller en funktion och inte huvudsakligen är ett tidsfördriv. Jag gillar att titta på filmer och serier och det tänkte jag fortsätta med, men scrollandet och slötittandet kan gärna få minska.

Under 2021 ska jag handla mindre. Jag har tidigare kört med lite köpfria månader och så vidare, det funkar utmärkt, men jag vill komma in i en rutin av att handla mindre överlag. Just nu håller jag på att ”äta ur skåpen” och se över mina matkostnader varje månad.

Jag vill bli ännu mer sparsam utan att kompromissa med kvalitén på det jag käkar – en rolig utmaning faktiskt. Minskade matkostnader leder för mig till mer experimenterande med vilka saker som passar ihop. Jag försöker redan nu att inte slänga mat och ibland får jag verkligen anstränga mig för att hitta på maträtter där ”allt som håller på att bli gammalt” ingår. Oftast blir det faktiskt väldigt gott och det är verkligen roligt att googla recept eller bläddra i kokböcker för inspiration. Mer sånt under detta år.

Sist men inte minst, till min killes stora glädje, så ska jag under 2021 försöka att bli bättre på att använda mindre papper vid varje toalettbesök. Det kanske blir den största utmaningen av de alla när jag tänker efter. Jaja, jag får göra så gott jag kan helt enkelt, jag är ju ingen övermänniska.

Gott nytt 2021 till dig, må det nya året föra med sig allt du önskar och lite till.

Angelica Andersson