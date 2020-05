Angelica Andersson: "Vet du vilka det är som köper övergrepp?"

Det känns som att jag alltid är sist på bollen, när deadline för min krönika kommer så är alla aktuella ämnen redan skrivna om.

Jag vill inte upprepa det som redan sagts och försöker därför ofta hitta en ny vinkel eller ett personligt perspektiv på en aktuell fråga. Men denna gång struntar jag i det, jag ska också skriva om Paolo Roberto och att han köper sex. Eller som det mer rätt ska benämnas: att han köper sexuella övergrepp.

Om du radar upp alla män du känner på en rad så har en av tio rent statistiskt sett gjort det

Fast jag ska inte skriva om Paolo. Och jag kanske inte ska skriva så mycket om att köpa övergrepp

heller. Jag ska skriva om män och manligheten. För i samband med att Paolo hängde ut sig själv

blossade debatten upp och en av de många fakta som lyftes fram var att en av tio män i Sverige har

köpt sex.

Låt oss reflektera över det. Att en av tio män använder pengar som maktmedel för att köpa andra människors kroppar, att en av tio män köper övergrepp. Det är alltså inte bara Paolo Roberto. Det är männen vi lever bland. Det är pappor, söner, bröder, vänner. Det är läkare, lärare, butiksbiträden och arbetslösa. Det är alla åldrar, samhällsklasser och bakgrunder. Det är alltså så att om du radar upp alla män du känner på en rad så har en av tio rent statistiskt sett gjort det. Och det gör mig vansinnig.

Det som gör mig nästan ännu argare är att så många andra män håller tyst. Vart är ni andra nio av tio någonstans i debatten? Kvinnor reagerar och opinionsbildar, driver på för lagändringar och hårdare straff. Kvinnor skriver av sig, långa texter i privata chattar eller på sina sociala medier. Vi gråter tillsammans, skriker i telefon och sliter vårt hår i samtal. "Hur är det möjligt att detta får fortsätta?!" är frågan vi ställer om och om igen.

Men väldigt få män höjer rösten. Ett par män såg jag som öppet och modigt tog i frågan och snabbt

fick påhejningar från, ja ni gissade rätt, horder av kvinnor. Men jag kan helt ärligt inte minnas att en

enda man har initierat ett samtal med mig någon gång om detta. Inte ställt frågor, velat veta mer,

höra om min syn på saken eller delat med sig av sina egna erfarenheter såsom jag delat med mig av

mina. Inte under #MeToo vågen, där det blev uppenbart att så gott som alla kvinnor någon gång

utsatts för övergrepp och inte heller nu, efter #PaoloGate eller vad man ska kalla det.

Jag har till och med sett många män som känt ett behov av att påminna om att ”öpp öpp öpp, det gäller inte alla män”. Att det är ens första instinkt att gå i försvar för manligheten eller en enskild man -som dessutom erkänt ett brott, säger så mycket.

Jag såg ett citat häromdagen som jag tyckte var väldigt träffande: "Whenever I see a man go out of his way to defend an abuser they don’t even know, I wonder how many victims he has of his own."

Sist jag skrev en krönika om män så blev det lite sura miner här och var. Föga förvånande var att det också just var män som surnade ihop.

Så denna gång tänkte jag komma med ett förslag, om du som läser känner dig träffad på något sätt av denna text. Följ mina instruktioner bara.

Instruktioner

1) Tänk efter hur mycket du vet om männen runt dig. Vet du vilka det är som köper övergrepp? Vilka

som har utfört övergrepp? Tänk också igenom hur många samtal du haft med män och pojkar runt

dig om dessa frågor.

2) Om svaret är att du har stenkoll på vilka det gäller så är det bra, då vet du ju vilka du behöver prata med och vilka du behöver polisanmäla. Om svaret är att du haft många diskussioner redan så är det också bra, ta en diskussion till om hur ni kan förändra strukturerna. Om svaret är att du inte vet eller inte har haft några diskussioner så kan du dra slutsatsen att du är en del av den tystnadskultur som i sin tur också är en del av problemet.

3) Om du slagit fast att du är en del av problemet så är det dags att ändra på det. För att skona

framtidens systrar, döttrar och även de bröder och söner som utsätts för övergrepp, köpta eller ej.

Kanalisera den energi som du skulle kunna lägga på att skicka ett irriterat mail till mig, på att initiera ett samtal med någon man i din närhet med denna fråga som utgångspunkt: "Hur kan vi minska sexuella övergrepp i vårt samhälle och vad är ditt och mitt ansvar i det?"

4) Fortsätt prata. Och organisera dig om du är redo för det. Ett förslag är att skänka pengar till

Kvinnojourer eller någon annan av alla organisationer som jobbar med offren för detta

fruktansvärda, ett annat är att gå med i organisationen MÄN och försöka vara med och skapa förändring.

5) När du nästa gång blir arg eller irriterad gällande frågan om "alla män" så börja bara om på steg 1 och följ instruktionerna igen. På så vis blir du en del i förändringen istället för att sitta tyst och se på när de som blir offer för övergreppen själva driver kampen för att utrota desamma.

Angelica Andersson