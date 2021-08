Ångest inne i helvetes-staden – Kabul

Min vän inne i Kabul har skickat mig röstmeddelanden med viskande röst sedan Kabul föll i fredags.

Han har bott i Dalarna under en tid och hade möjlighet att stanna i Sverige, men han valde sedan att åka hem och bygga upp sitt land i Afghanistan.

Han har kämpat, skaffat sig bra jobb åt regeringen och jobbat för demokrati under flera år.

Men så raserades allt på bara några timmar. Talibanerna har plötsligt makten och tiden förflyttat sig 20 år tillbaka.

En enorm ångest har infunnit sig hos människorna i Kabul och resten av landet.

Kvinnor får inte visa sig i staden och alla bilder på kvinnor på reklamskyltar målas över.

Talibanrörelsen är en i korta drag pashtunsk organisation med en fundamentalistisk form av islam, deobandism, som är en extrem tolkning av sunniskt islam. Till skillnad från alla andra riktningar inom islam har talibanerna ansett sig kunna föra jihad – heligt krig – även mot andra riktningar inom islam, vilket upprör muslimer världen över.

Under 2018 var talibanerna den terrorgrupp i världen som dödade flest människor, 6103 personer, enligt Vision of Humanity.

Nu sprider de terror.

Terror är just vad min vän och drygt fyra miljoner andra i Kabul upplever just nu.

Under tisdagsmorgonen cirkulerade ett rykte att väst skulle hjälpa afghaner som behöver undsättas. Enda vägen som finns ut är från flygplatsen. Men flygplatsen omges av höga, stora taggtrådsstängsel och det är svårt att ta sig in. Talibaner posterar överallt, men dessutom skyddar amerikanska soldater flygplatsen så att deras egen ambassadpersonal och andra amerikaner ska kunna flygas ut. Ändå stormade förtvivlade afghaner in på flygplatsen, flera dog på kuppen en del klängde sig fast i flygplan och föll av när de lyfte.

Det är oerhört svårt för mig, en svensk som sitter i ett av världens tryggaste länder, att kunna ge min vän råd. Men jag läser vad krigskorrespondenter på BBC, CNN, Expressen och nyhetsbyråer skriver och jag tittar på alla nyhetssändningar.

Det är oerhört svårt för mig, en svensk som sitter i ett av världens tryggaste länder, att kunna ge min vän råd

Jag ger råd utifrån det och säger; försök bränna eventuella känsliga politiska dokument. Klä dig som en arbetare, skita ner naglarna, ligg lågt och göm dig. Avvakta några dagar så hör du av dig till mig om du behöver hjälp. Han förstår så klart detta, men är ändå tacksam att jag bryr mig, vilket han påpekar. Jag delar med mig av kontakter, det är mitt sätt att hjälpa.

Jag märker på mig själv att jag nästan blir paranoid när jag sätter mig in i min väns situation. Vågar jag skriva – eller kommer någon att titta över hans axel och se att han jobbat för sin regering och mot talibanerna. Blir han straffad om de kommer in i rummet där han befinner sig och han inte hinner radera vår konversation i sin mobil?

OM jag är orolig? Hur orolig och rädd ska inte min vän och miljoner andra vara i Kabul just nu?

Jag läser ytliga kommentarer av USA:s president om att folket inte kämpat tillräckligt. Intet ont anande människor på sociala medier håller med. Var är empatin? Varför är det så lätt att klanka ner på folk? Istället behöver de konkret hjälp och uppmuntran.

Jag blir förbannad!

Vi i väst kan ju inte bara stå och titta på när dessa människor går emot döden, när mordiska fundamentalister strax begår ett folkmord.

För vem tror innerst inne på att det nu kan bli fred och demokrati? Det är ord dessa talibaner inte ens har i sin vokabulär.

Jag tänker på min vän. Kommer han och hans familj överleva? Vänner och släkt till honom har redan dödats. Talibaner går från hus till hus och drar snabba slutsatser om vem som är fiende och vän.

Talibanterrorister med mycket blod på sina händer har släppts ut ur fängelser.

Kriget i Afghanistan har pågått i nästan 40 år och det har gjort landet till ett av världens fattigaste. Nu drar Sverige och andra länder in sina ekonomiska stödpengar – för att talibanerna inte ska få del av pengarna – logiskt, men vem ska hjälpa alla fattiga, oskyldiga människor...

Bengt Pettersson