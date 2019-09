Anhöriga till Estoniaoffren vill ha ny utredning – Estnisk domstol prövar

Anhöriga och överlevande efter Estonia-katastrofen har under lång tid försökt få den estniska staten att utreda förlisningen ytterligare. En domstol i Tallin prövar nu om den estniska regeringen har gjort fel som inte tillmötesgått de anhörigas krav.

– Om vatten bara kommit in på bildäck hade hon slagit runt, därför måste vatten kommit in under bildäck, säger Lennart Berglund från Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga (SEA).