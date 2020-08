Anna och Emil gör upp med Björgen i tv: "Tuffaste träningslägret någonsin"

I tv-programmet Sverige mot Norge gör svenska och norska vintersportsgiganter från längdskidåkningen och skidskytte upp i två lag. I den andra säsongen finns makarna Anna och Emil Jönsson Haag med i det svenska laget som även består av Teodor Peterson och Frida Karlsson.

I det norska laget ingår Marit Björgen, Martin Johnsrud Sundby, Tarjei Bö och Ingrid Landmark Tandrevold.

"Om jag ska vara ärlig så är jag inte ett så stort fan av sådana här program eftersom jag inte är bra på så mycket annat än att tävla i skidspåret. Men det var några saker som gjorde mig sugen på att vara med i programmet, bland annat var det väldigt länge sedan jag träffade Marit, och sedan hade jag aldrig träffat Frida tidigare. Sen är det också väldigt kul att tävla tillsammans i lag", säger Anna Jönsson Haag i ett pressmeddelande.

"Själva inspelningen var lite av en chock. Jag trodde det skulle bli lite av en semester, men det har varit det tuffaste träningslägret någonsin", säger Emil Jönsson Haag.

Martin Björgen avslutade sin karriär 2018 efter att länge ha dominerat längdskidåkningen. I maj kom rapporter om att hon siktar på en comeback i spåret och att hon planerar att ställa upp i Vasaloppet nästa år.

Men först får vi alltså se henne i tv när hon gör upp mot gamla svenska rivaler i lagtävlingar, individuella stafetter och dueller.

”Det är ju den gamla goda tävlingsinstinkten som slår till och som gör att man får ställa upp i sådant här. Jag har dessutom saknat miljön och människorna runt skidåkningen och här fick jag en möjlighet att träffa dem igen. Martin och jag har varit med i samma team i många år och i Sverige mot Norge fick vi chansen att lära känna varandra ännu bättre. Frida (Karlsson) hade jag bara sett på tv tidigare, så det var trevligt att få lära känna henne också. Tävlingarna i Sverige mot Norge var verkligen inte någon dans på rosor, det var mycket tuffare än vad jag trodde på förhand", säger Marit Björgen.

Sverige mot Norge spelas in i norska Rjuka och programleds av två skidlegendarer, nämligen Vansbrosonen Gunde Svan och norska Petter Northug.

"Det är alltid lika spännande när Sverige och Norska ska göra upp i tävlingssammanhang. Det bästa med årets säsong är att tävlingarna flyttats från stranden till den fantastiska nya miljön i de norska bergen. Det var storslaget på ett helt annat sätt och samtidigt var tävlingarna extremt tuffa. Exempelvis hade Teodor Peterson aldrig varit så trött som han var efter en av tävlingarna, vilket också kommer synas tydligt i programmet", säger Gunde Svan.

Programmet sänds på TV4 och C More under vintern.