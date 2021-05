Annie Keatings bästa album

Bland tidvattenvågorna på landsbygden i distriktet Bristol i Massachusetts hittade Annie under karantänlivet i början av coronapandemin i fjol inspiration till albumets alla 15 låtar.

Hennes främsta låtskrivarinspiratör är John Prine, som avled av covid-19, och Annie skriver lika ärligt. Om kärlek och förluster och det hon ser som viktigt i osäkra tider.

Trots mängden låtar är det här ett lättlyssnat album med såväl upptempolåtar som ömsinta ballader.

Bland de förstnämnda är Marigold, med strofen "Maybe it's time for no more sad songs leaving them in the past where they belong...", och Lucky 13 värda att nämna medan Kindred Spirit och Kindness är starka ballader att sjunka in i.

Skulle kunna nämna fler topplåtar på ett album, som när året sammanfattas säkerligen kommer att räknas som ett av de bästa i den här breda genren vid sidan av John Hiatt's nya album Leftover feelings med Jerry Douglas Band.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana

Annie Keating

Bristol County Tides

(Egen utgivning)