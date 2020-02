Annika Rullgårds krönika: Kluvna tungor!

Beslutsfattares rop skalla och massmedia sjunger med i kören:

- flygskatt

- flygskam

- åk tåg

- dyrare bensin

- köp elbil

allt för att minska koldioxidutsläppen.

Samtidigt strider kommunalrådet i Mora för att det åter ska bli reguljärflyg till och från Mora. Hon strider för att några få ska kunna åka marginellt snabbare till Arlanda och Stockholm jämfört med att åka tåg. Att koldioxidutsläppen blir betydligt större från flygresor än från tågresor borde till och med kommunalrådet och hennes kolleger i kommunledningen vara medvetna om.

Samtidigt strider kommunalrådet i Mora för att det åter ska bli reguljärflyg till och från Mora. Hon strider för att några få ska kunna åka marginellt snabbare till Arlanda och Stockholm jämfört med att åka tåg. Att koldioxidutsläppen blir betydligt större från flygresor än från tågresor borde till och med kommunalrådet och hennes kolleger i kommunledningen vara medvetna om.

En helt ny flygplats har dessutom öppnats i Sälen, tio mil från Mora. Fler turister ska flygas in från när och fjärran med ökade koldioxidutsläpp som följd. Fler skidturister ska flygas in till fjällen där vintrarna blir allt kortare just på grund av för stora koldioxidutsläpp.

Från regeringen framförs att ytterligare en start- och landningsbana ska byggas på Arlanda, det vill säga en fjärde bana med sikte på även en femte. Detta ska jämföras med Heathrowflygplatsen utanför London som har dubbelt så många starter och landningar som Arlanda och cirka tre gånger fler passagerare. Dessa volymer fixar man på Heathrow med två start- och landningsbanor.

Tillverkning av elbilar drar stora mängder råvaror och dessutom tas för batterierna nödvändiga metaller fram i gruvor där inte ens elementära krav på skydd för anställda och miljö uppfylls. För att rädda vår planet krävs färre bilar oavsett drivmedel. Svensk export av el minskar med lika mycket elenergi som elbilarna drar vilket i sin betyder att samma energimängd måste produceras från kol i t ex Polen.

För att rädda vår planet krävs färre bilar oavsett drivmedel. Svensk export av el minskar med lika mycket elenergi som elbilarna drar vilket i sin betyder att samma energimängd måste produceras från kol i t ex Polen.

Våra beslutsfattare talar med minst sagt kluvna tungor. Det lär vara få runt om i landet som blir övertygade om nödvändigheten av att minska på sina flygresor och sitt bilåkande för att rädda vår Jord med de dubbla budskap som sprids.

Viljan till att ändra på sina vanor i övrigt för att minska på nedsmutsningen av Jorden lär inte heller gagnas av de dubbla budskapen som också spär på föraktet för de folkvalda.

Annika Rullgård