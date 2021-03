Annika Rullgårds krönika: Vi måste backa! Ständig tillväxt föröder jorden!

Isarna runt polerna, på Grönland och i Himalaya smälter, en effekt av stigande koldioxidhalt i luften som i sin tur kommer av ökad förbränning av olja, gas och kol för att få energi. För att minska användningen av fossila energikällor hörs dagligen att lösningen på detta problem är att ersätta dem med el.

Staten subventionerar köp av elbilar, vid stålframställning ska el ersätta kol. Flygplan ska snart drivas med el. Visserligen måste elproduktionen och kapaciteten för elöverföring kraftigt byggas ut men det ordnar sig genom att bygga fler vindkraftverk och kärnkraft har börjat föras på tal. Tillväxten ska betala investeringarna.

Jorden klarar inte att hela Jordens befolkning ska leva på samma standard som Nordeuropa gör idag, befolkningsökningen oräknad. Den klarar inte ens som vi lever nu. Tillväxten måste ta slut och det är dags att backa.

Bara vi får tillräckligt med el kan vi fortsätta att leva som förut. Vi kan åka bil, flyga och i största allmänhet fortsätta att konsumera mer av både nödvändiga varor och undvaror från när och fjärran som förut. Den årliga tillväxten kan fortsätta.

Det finns till och med en myndighet för tillväxt, Tillväxtmyndigheten, som på sin hemsida skriver ”Ekonomisk tillväxt behövs för att skapa nya ekonomiska resurser. Resurser som behövs för att utveckla hela samhället och för att företag ska bli konkurrenskraftiga.

För att få hållbar tillväxt — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — behöver vi se till att resurserna skapas på ett hållbart sätt.” Just det tillväxten ska ske på ett hållbart sätt.

Visst går det att energieffektivisera men bara till en viss gräns för industrin lär alltid behöva både råvaror och energi för sin tillverkning.

Alla borde dock vara medvetna om årlig tillväxt innebär en fördubbling, fyrdubbling osv på sikt. Med en årlig tillväxt på 3 procent tar det 25 år för att produktion/konsumtion ska fördubblas. Efter 25 år till i samma spår har produktion och konsumtion blivit fyra gånger mer än idag.

Med en aldrig så liten ökning av kärnkraftsavfall fördubblas det över tid. I Kina är tillväxten/år 7 procent vilket innebär en fördubbling på 10 år. Men det finns inte resurser på Jorden för att vår konsumtion ska kunna ökas över huvud taget.

Googlar man på ”hållbar tillväxt” blir det många träffar, t. ex. hos Tillväxtverket och Almi. Ordet ”hållbar” finns nästan alltid med när tillväxt nämns. I mina ögon är ordet hållbar inget annat än grannlåt som förespråkarna av tillväxt lägger dit för att läsarna ska förledas tro att tillväxten kan fortsätta, att vi kan fortsätta att leva som nu och dessutom öka vår konsumtion.

Att 3 procent i tillväxt/år innebär en fördubbling över en generation borde mana till eftertanke. Till detta kommer att de som lever i fattiga länder inte ska behöva stå tillbaka för att man i rika länder ska få fortsätta att öka konsumtionen.

Isarna smälter, antalet djur och djurarter minskar, människor i länder utanför den rika världen drabbas av svält och naturkatastrofer men här tror vi att bara alla kör eldrivna bilar kan vi fortsätta med överkonsumtion av kläder, resor, bostäder, arenor, bredare vägar, rostbiff, soffor mm.

Det är min övertygelse att det är dags att backa. Inget saknades mig vare sig för 25 eller 50 år sedan.

Mitt i all ohållbar lovsång för hållbar tillväxt hittade jag en tröstande krönika av lektorn i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund Alexander Paulsson, som driver forskningsgruppen Sustainability, Ecology and Economy (SEE). Han avslutar sin krönika så här:

“Istället för tillväxtparadigmet och en växande ekonomi som både utarmar miljön och leder till en koncentration i ägandet av jordens resurser, skulle en stadig ekonomi, med rättvist fördelade resurser och energitillgångar, behövas. Jag menar att otillväxt erbjuder ett alternativ, ett alternativ som gynnar såväl människan som miljön och leder till en annan typ av tillväxt, mänskligt blomstrande.”

Annika Rullgård

Krönikör