Anrik hockeyskola gav Alva och Hedvig nya vänner: ”Kul att hitta kompisar så snabbt”

Sommar i Furudal innebär hockeyskola, en tradition som har anor från 1981 då Bengt "Fisken" Ohlson och dåvarande ordförande Lars Hedlund grundade Fiskens hockeyskola. Genom årens lopp har många storstjärnor besökt den avlägsna hockeyladan, även en prins och världsmästaren i diskus.

– Vi har haft Daniel Ståhl, Prins Daniel, Mats Sundin, Henrik Zetterberg och Mattias Ekholm här, berättar sportchefen Torbjörn Hamlin. Ekholm som dessutom är fostrad i IFK Ore.

Nu är det nästa generations hockeyspelare som är på besök i Furudal och precis som tidigare finns det en del egna produkter. Alva Nisses kommer från en riktigt hockeyfamilj i Furudal och deltar för andra året i rad på hockeyskolan.

– Jag gillar att röra på mig mycket, bara köra hockey och lära sig nya saker. Sen har jag fått nya vänner.

Alva har bara hunnit vara på skolan i några timmar och kört ett fyspass men hon har redan fått en ny vän som heter Hedvig Augustsson. Precis som Alva började hon tidigt med att spela hockey. När Hedvig var fem år och bad om att få göra något nytt.

– Då sa jag till mina föräldrar. Nu är jag trött på att bada och vill åka skridskor istället.

Sen dess har tioåriga Hedvig spelat hockey. En av anledningarna till att hon uppskattar att sporten så mycket är att det är en lagsport.

– Roligt att vara med kompisar och göra en sport samtidigt. Kul att hitta kompisar så snabbt.

Hemma i Partille spelar Hedvig i ett blandlag med både tjejer och killar. Med i Furudal är också hennes lagkompis Ivan som är målvakt. Anledningen till att hon är i Furudal var att hon läste om hockeyskolan i en tidning.

– Jag fick en hockeytidning och där såg jag en sida om hockeyskolan.

Hedvig kände direkt att hon ville gå men det var inte klart från början men sen kom pandemin och då ändrades familjens planer.

– Det var lite för corona jag kunde vara med. Vi ska till vårt sommarställe efter.

Covid-19 gjorde att det blev hemester för Hedvig och familjen som då valde att åka förbi hockeyskolan på vägen upp mot sommarstället i Umeå. En normal sommar på hockeyskolan är det många fler deltagare. Något som gjort att Torbjörn Hamlin och kollegan Anders "Fjången" Andersson fått tänka om för att anpassa skolan efter rådande restriktioner. Hamlin är förutom rektor för hockeyskolan också sportchef för IFK Ore.

– Vi har ställt om massor inför årets skola. Annars har vi 140 elever per vecka. I år har vi mindre grupper med 25 i varje. Vi har olika ingångar i ishallen och deltagarna bor på olika våningar. Vi vill hålla grupperna isär och påminner hela tiden om god handhygien och när vi inte tränar i hallen är vi utomhus, berättar Torbjörn Hamlin.

Hockeyskolan skulle ha firat 40 år denna sommar men med tanke på rådande omständigheter väntar man med att fira jubileum till nästa sommar.

– Det känns bäst eftersom vi inte har någon traditionell hockeyskola denna sommar.

Totalt finns det drygt tio tränare på plats denna sommar. Allt ifrån föredettingar som spelat i elitserien till lovande juniorer. Cassandra Karlsson har varit på hockeyskolan som elev totalt nio veckor. Nu är hon med som tränare för andra året.

– Ungarna här har mer frihet än på andra hockeyskolor. Det är ett väldigt roligt jobb, dem små är roliga asså.

Hemma i Glimåkra spelar hon med ett pojklag samtidigt som hon studerar på gymnasiet.

– Just nu sitter jag fast i studier men i framtiden skulle i gärna vilja spela i ett bättre lag. Kanske i Malmö eller Karlskrona.

I laget med 16-åringar i Glimåkra HC är Cassandra målvakt, något som hon gillar.

– Man blir lite bärande för laget, har större ansvar och kan bossa mer, menar Cassandra som på hockeyskolan får leda de yngre förmågorna. Det verkar som att Cassandras sätt att "bossa" uppskattas av Alva.

– Tränarna är snälla, hjälpsamma och kan väldigt mycket om hockey. De ger tips att man ska ha roligt på matcher och träningar.

En annan av tränarna är Max Olsten från Arboga som nu spelar i Köping HC. Precis som Cassandra har han varit på hockeyskolan tidigare. Fyra somrar har Max varit med som elev och just nu är han där som tränare för andra gången.

– Det är kul att ta hand om ungarna, säger Max innan det är dags att knyta om skridskorna för Oskar Frylen Viksjö.

I klubben Köping HC spelar han forward.

– Du lär vara hårt jobbande som forward. Du gör allt för laget och allt för att vinna samtidigt som man har kul. Jag tar min karriär steg för steg. Helst vill man gå så långt som möjligt.

Max har tränat på is en hel del senaste tiden under försäsongen men för hockeyskolans elever kan det vara första gången på is sedan senaste säsongen. Därför är det viktigt med uppvärmning för Alva, Hedvig och resten av eleverna som går på is. Även Hedvig är nöjd med tränarna.

– De är trevliga. Det ska vara roligt.

Alva som har fått en hel del bra tips från både tränarna och hennes hockeytokiga familj håller med.

– Man ska ha roligt och göra sitt bästa och inte fuska på övningar har mina föräldrar sagt. Viktigt att ha roligt på matcher och träningar. På matcher får man möta sådana som man inte spelat mot. Det blir en utmaning eftersom man inte vet om de är bra eller mindre bra.

Kommande säsong kommer Alva spelar med två lag i IFK Ore.

– Jag spelar i U10 och U11. 6 tjejer som spelar U10 laget och fyra tjejer som spelar i U11 laget.

Än så länge har Alva inte någon idol inom hockeyn men det är ett lag som hon hejar extra mycket på och där finns hennes favoritspelare.

– Jag gillar spelare i Leksand eftersom jag hejar på Leksand. Har inte direkt någon idol men min favorit är Jesper Ollas.

Om det blir spel i Leksandsdräkten för Alva får framtiden utvisa. Just nu har hon inga planer på att sluta med hockeyn.