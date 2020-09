Anthin blir ny kulturchef i Borlänge – lovar att lyssna

Christoffer Anthin har en gedigen meritlista inom det musikaliska området. Han är i grunden multimusikant och kompositör med cirka 50 instrument hemma i familjens villa i Dala-Floda. Han hanterar bland annat saxofon, piano, bas, flöjter och gitarr. Christoffer spelar i dag med bland annat bröderna Gustaf och Viktor Norén. Han är med på den kommande plattan.

Han är född i Hammarkullen i Göteborg 1973. Familjen flyttade i mitten på sjuttiotalet till södra Dalarna.

– Pappa startade musiklinjen på Sjöviks folkhögskola och där har jag växt upp.

Under perioden 2005-2016 var han med om att bygga upp musikhögskoleutbildningen Boom Town i Borlänge och även dåvarande musik- och konstlinjen på Brunnsviks folkhögskola.

Han har varit chef på musikskolan i Borlänge sedan 2016. Christoffer Anthin studerade som ung på musikhögskolan och gjorde även utflykter till konst- och teaterhögskolan. På fritiden tar han fram målarpenslar och staffli.

– Allt jag målar blir väldigt fult men det är väldigt kul. Det är tänkt att bli figurativt men det blir ofrivilligt nonfiguralism, säger han och skrattar hjärtligt.

Christoffer Anthin tillträder den första oktober. Han blir direkt underställd fritids- och kulturchefen Patric Hammar.

– Nu har vi samma organisation som i andra närliggande kommuner. Det är inte mer än rätt med tanke på hur stor Borlänge kommun är.

Christoffer Anthin får ansvaret för kulturenheten, musikskolan, bibliotek, museer och allmän kultur. 60 personer arbetar på kulturenheten och budgeten är på cirka 50 miljoner kronor.

Christoffer Anthin poängterar att han främst vill ha en levande dialog och samtal om Borlänges kultur.

– Vad är kultur för Borlänge? Det blir min första syssla att ta reda på det. Jag kommer att lyssna, lära känna och söka upp människor för att ta reda på det.

Konsthallen Borlänge Modern, BoMo, har du några tankar om hur verksamheten ska överleva och säkras på sikt?

– Jag vet inte hur långt uppdraget sträcker sig i dag med att visa konst här. Vi måste hitta en lösning. I dag drivs verksamheten av olika föreningar, det tycker jag är intressant. Jag hoppas att mer kan rymmas här än bara utställningar. Jag tänker på workshops och även som samlingspunkt i väntan på ett nytt kulturhus. Lokalerna är väldigt bra. Personligen vill jag verkligen att det blir en fortsättning med modern konst.

Hur ska den i så fall finansieras?

– Kommunen samarbetar ju alltid med det lokala näringslivet och civilsamhället rörande kultur och andra saker. Jag tror att det måste ur ekonomisk synvinkel även vara modellen för vår konsthall. Jag som kulturchef kan bidra med olika kanaler men kanske inte med personal.

Forum i Kvarnsveden. Har du några tankar vad som skall rymmas i den lokalen?

– Den frågan kommer säkerligen att hamna på mitt bord. Jag vet att flera föreningar har stadigvarande kulturverksamheter där och att man ser över fastighetsfrågan.

Hur förhåller du dig till amatörkulturen och det mer yrkesverksamma kulturlivet?

– I den här stan har vi varken de stora kulturinstitutionerna eller de särskilt många professionella kulturutövarna. Vi har vårt amatörkulturliv. Det är där vi ska vara. Vad vi kan göra är att ta hit mer professionell kultur för att inspirera våra lokala kulturutövare via exempelvis Riksteatern och Riksutställningar. Det är för Borlängeborna vi ska göra våra satsningar. Jag tänker exempelvis på Paradisparken där den offentliga konsten får en plats.

Vilken roll ska länsinstitutioner som Musik i Dalarna och Dalateatern spela i Borlänge i framtiden?

– Här måste jag bli lite filosofisk och akademisk. Vi kan inte veta vad som är framtidens kultur. Kan det vara så att vi har gått från att låta vår tillvaro slå en lov igenom det estetiska och sedan komma tillbaka till oss med nya perspektiv, till att säga det straigth to your - from my - face. TikTok i stället för poesi, influencers som går före, vi går från symboler till piktogram, affektstinna dokumentärer och livsöden istället för filmepos.

– Jag kollade upp en ung artists playlist som var signad av Benny Anderssons skivbolag när jag var där i fjol och spelade in i hans studio. Det visade sig att hon och hennes kamrater sysslade med musik som inte följer samma form som jag undervisade i på musiklinjen på högskolan. Den har inte dur och moll på samma sätt och som har ett uttryck och ett textinnehåll som är annorlunda än vad vi är vana vid. Jag är en dinosaurie i sammanhanget. Är det så att 25 år gör sådan skillnad mellan oss, då måste jag vara väldigt flexibel med vad jag anser ska vara i ett kulturhus eller på stadens gator. Jag måste hänga med, inget annat duger.

Hur ska kulturen nå de unga?

– Man måste ställa frågan och på rätt sätt. Man kan inte ställa frågan: vad vill ni ha? Vad saknar ni? Man måste lära känna varandra och diskutera. På kulturmötet i förra veckan var det någon som sade: Ge oss en lokal utan pekpinnar. Det är mycket intressant.

Vad är Borlänges styrka och svaghet?

– Två sidor av samma mynt – kan själv! Vi är inte rädda att kavla upp ärmarna och lösa saker själva, vi står inte med mössan i hand, men sen är det svårt att våga vara aktiv i sin egen omvärldsanalys.

– Vi behöver Borlänge musikstad 2.0. Peace & Love och hela Sverige drabbades av en omfattande festivaldöd. Vad som kommer härnäst är omöjligt att veta. Brunnsvik folkhögskola kommer att nästa höst starta en ny musiklinje på högskolenivå i Borlänge. Det är ju helt fantastiskt.

– Vad vi då behöver är ett välkomnande Borlänge som kan suga upp den kreativa kraften som kommer utifrån. Jag vill att vi ska komma åt en stämning i Borlänge som gör att de kommande eleverna på musiklinjen väljer vår stad framför andra. Skaparkraften måste få utrymme, avslutar Christoffer Anthin.