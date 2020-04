Arbetslösheten ökar snabbt – 1 205 har varslats om uppsägning i Dalarnas län: "Rådet är att söka de jobb som finns"

Arbetslösheten visar en snabb ökning och är nu, enligt Arbetsförmedlingen, åtta procent.

Däremot har antalet personer som varslas om uppsägning dämpats under den senaste veckan.

13 190 personer har mellan den 13 och 19 april skrivit in sig som arbetslösa, vilket är 8 189 fler än samma vecka 2019 då det var 5 001.

Under veckan fanns 409 257 inskrivna arbetslösa och sedan första mars har 95 445 personer skrivit in sig som arbetslösa, uppger Arbetsförmedlingen.