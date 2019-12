Årets album inom Americana

När 2019 snart är till ända släpps ”Årets album” i genren av en relativt, för att inte säga mycket, okänd kanadensare.

Hört talas Jaron Reid Raven^sky alias Jaron Rovensky?

Han har länge spelat främst på små klubbar i olika europeiska länder och i Kanada.

I Can't Take The Darkness Anymore är hans tredje album sedan debuten i början av 2000-talet.

Kanske därför han tar i rejält nu? Med 25 låtar på en dubbel-CD, som tagit tre år år att färdigställa efter inspelningar i tre olika studios.

Jaron har medgett att Tom Waits varit/är hans förebild och det går inte att ta miste på. Han låter ofta som honom och han lägger hela sin själ i musikframförandet.

Stilmässigt finns här det mesta, från vackra pianoballader och klämmiga irländska tongångar till rhythm&blues till rock och mycket annat.

Att framhålla en låt före någon annan är onödigt.

Här finns något för alla att upptäcka.

Gör det! Det här är oerhört bra.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana

Jaron Reid Raven^sky

I Can't Take The Darkness Anymore

(Standing Tall Music/Hemifrån)