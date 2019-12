AT-läkarna slutade på topp – byggde Avesta lasarett som pepparkakshus: "Ville visa vår uppskattning"

Lina Haglund, Hanna Wahlgren och Sara Birjersson har pluggat till läkare och därmed håller de nu på med sin allmäntjänstgöring (AT) som är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Efter sex månader har dessa tre tjejer nu avslutat sin internmedicinska placering och ska vara på Falu lasarett i ytterligare sex månader för att vara på kirurgin. Och de avslutar sina jobb i Avesta på topp.

– Vi har som tradition att på sista dagen bakar man något stort eller gjort något speciellt. Jag kom på idén om pepparkakshuset, och berättade för Sara och Hanna som var mer än peppade på att göra det här, säger Lina Haglund.

Och tjejerna tycker att Avesta har varit suveränt – precis som rankingen säger att det är.

– Avesta är känt bland yngre läkare just för det har så bra AT-utbildning. Det har varit topprankat tio år i rad i AT-ranking där man rankar alla AT i hela Sverige. Bland cirka 80 sjukhus har Avesta legat i topp tre, säger Lina Haglund.

– Vi tycker verkligen det också, vi hade ett jättebra halvår. Ett litet sjukhus men litet och väldigt personligt. Väldigt trevliga kollegor som tar emot en fast att man bara ska vara där i sex månader. Man blir verkligen inkluderad och de räknar med en som en kollega. Därför ville vi visa vår uppskattning och detta var en rolig grej också, säger tjejerna.

På pepparkakshuset har tjejerna tänkt till. Det finns interna symboler och skämt för vad som hänt under deras halvår på sjukhuset – bland annat att det har varit vattenläcka på lasarettet.