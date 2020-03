Återupplev Krutovs magi i ÖIK-tröjan – vi sänder match som aldrig tidigare visats: ”En unik nostalgibomb”

Att en av ishockeyvärldens giganter hamnade i Östersunds IK var en nyhetsbomb av sällan skådat slag. Nu kommer du som är pluskund eller prenumerant kunna få återuppleva Vladimir Krutovs prestationer i ÖIK-tröjan efter att en inspelning från en match från 1990-talet digitaliserats.

– Häftigt initiativ! Vi är nog många som minns Krutovs tid i ÖIK som en unik period i jämtländsk idrott. Vi hoppas att många passar på att se matchen och samtidigt köper fiktiva biljetter, säger Patrik Jemteborn, nuvarande ordförande i klubben.

Matchen kommer att ge många ur en äldre generation möjlighet att få återuppleva magin från 1990-talet och samtidigt blir det något helt nytt för många ur yngre generationer, som kanske bara hört talas om superstjärnans intåg i svensk hockey.

– Detta blir en unik nostalgibomb för alla idrottsintresserade. Personligen minns jag så klart Krutovs tid i ÖIK och att jag hade mina idolbilder på pojkrummet, men jag skulle ljuga om jag sa att jag har klara minnen av matcherna han spelade. Detta kommer bli en mäktig upplevelse att se, säger Andreas Olsen, nyhetschef på Sporten.

Sändningen av matchen startar 19.00 torsdag 2 april och kommer att kommenteras direkt av Sportens reportrar. I både försnack och mellan periodpauser kommer ÖIK-profiler från Krutovs tid att medverka under sändningen för att bjuda på både anekdoter och analyser från matchen och superstjärnans tid i länet.

ÖIK satsar på att slå ett fiktivt publikrekord genom att sälja biljetter till matchen genom att erbjuda den som pay per view, men du kan också se den under fliken livesport och går att se av alla prenumeranter eller pluskunder.

