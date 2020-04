Återvinningen: Kom helst på vardagen! – "Många har tid att rensa nu"

– Fortfarande är det mest folk på helger. Men senaste tiden har det börjat komma lite fler besökare även under veckorna. Många har nu tid att vara hemma och rensa i förråd och källare, säger Peter Andersson, som arbetstränar på Falu återvinningscentral som Dala-Demokraten besökte på torsdagsförmiddagen.

Under coronatider med mycket karantän i hemmen kan en del av helgnöjet – och nyttan – bli att rensa undan gamla saker och få bort byggmateriel från renovering.

Det betyder extra trafik till återvinningscentralerna.

Men på vissa håll anser man nu att denna trafik blivit väl koncentrerad.

I början av veckan gick det kommunala bolaget Falu Energi & Vatten AB (FEV), som bland annat ansvarar för driften av återvinning i Falu kommun, ut med en annorlunda vädjan till invånarna.

"Besök helst återvinningscentralen på en vardag", skriver FEV i ett uttalande på dess hemsida.

Under vardagar är det normalt väldigt få besökare.

Men på helgerna väldigt många.

"Det finns flera anledningar att besöka återvinningscentralen en vardag", framhåller FEV.

Och preciserar varför:

"...dels underlättar det för dig då du slipper väntetid och att trängas med andra och dessutom minimerar vi smittspridningen."

– Ännu går det inte att läsa av om uppmaningen har hörsammats, menar Peter Andersson på återvinningscentralen.

Men det såg åtminstone ut att vara bra trafik för att vara en torsdagsförmiddag – snudd på helg-karaktär, kan man säga.

Dock var det långt i från det rekordartade högtryck som gällde under tisdagen den 14 april, efter att centralen åter öppnat efter att ha varit påsk-stängd under fyra dagar. Uppemot 15 bilar "hängde på låset" vid öppningen klockan 07 och sedan rullade det på rejält under hela dagen.

– I tisdags var det tvärpackat, berättar Peter Andersson.

Men är folk som besöker er oroliga för risker med coronaviruset?

– Ja, inte så många, men det finns en del oroliga som jag får frågor från. De undrar var de kan ställa sakerna och om man kan stå vid disken. Och då hjälper jag till och svarar så att det löser sig.

Det säger Peter Andersson, som står vid ett särskild bord vid entrén till "Återbruket" och tar emot saker så att folk inte ska gå in i lokalen. Där, och på flera andra ställen på återvinningen, finns skyltar om att hålla avstånd.

På FEV:s hemsida finns det särskild information om hur bolaget i dess olika verksamheter hanterar olika risker som kan uppstå under coronapandemin – som till exempel vid fjärrvärmeservice och mätarbyte.

Som kund ska du känna dig trygg med att medarbetarna och entreprenörerna följer myndigheternas riktlinjer om bland annat hygien och fysiskt avstånd, lyder budskapet.

Mer specifika corona-åtgärder har även vidtagits.

På Falu återvinningscentral har man till exempel flyttat lådorna för batterier, lampor, lysrör och tv-skärmar utomhus. Detsamma gäller bordet för farligt avfall.

De som har varor till Återbruket kan lämna dem på en disk vid porten. Personal finns fortfarande tillgänglig inomhus.

Avslutningsvis uppmanar FEV på hemsidan alla som tänker besöka återvinningen att "...hålla avstånd så gott det går".