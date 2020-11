Åtta månader i rampljuset – så kopplar smittskyddsläkaren av: "Hörde först om coronan på nyårsafton"

Vid det här laget har Anders Lindblom varit den som haft det högsta ansvaret för smittskyddet inom Dalarnas sjukvård under åtskilliga år.

Han har citerats av oss i medierna från pressmeddelanden när det skrivits om annalkande influensor och magsjukor. Så var det fram till och med förra året eller i början av det här året.

Året som skrivs 2020 har däremot varit annorlunda.

– Jag hörde om det här viruset på nyårsafton och förstod att det var något vi skulle få något att förhålla oss till, säger han, där han tar emot och visar in i ett konferensrum högst upp i det röda tegelhuset där infektionsavdelningen finns.

Det har gått några år sedan han blev Dalarnas smittskyddsläkare vid årsskiftet 2000-2001. Närapå 20 år sedan han tillträdde tjänsten alltså och därmed den i landet som haft uppdraget längst.

Därför är han rätt person att fråga om han han varit med om något liknande coronaviruset.

– Nej, jag har inte varit med om något liknande. Det som har varit förut, till exempel Sars-1-viruset, blev aldrig så stort.

Visst, under årens lopp har det varit lite utöver det vanliga när svininfluensan grasserade för omkring tio år sedan och även ebola. Men något liknande det virus som började spridas från Kina och Wuhan i början av året har Anders Lindblom aldrig varit med om tidigare.

Han och biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund har varit tillgänglig inte bara för verksamheten, inklusive Region Dalarna ledning, utan även för tidningar radio och tv. Han har blivit lite av en dalakändis när han exempelvis synts på bilder hos oss och svarat på lyssnarfrågor i radion.

Det har även hänt att vanligt folk har velat prata med honom på stan..

– Oftast har det varit uppmuntrande ord, säger han, och tillägger att han är tacksam för den uppskattning han på olika sätt får och har fått.

Efter en förhållandevis lugn sommar och även början på hösten börjar smittan ta fart igen. Bara senaste veckan har ökningen varit påtaglig.

– Så vi förbereder oss för en andra smittvåg.

Vi lämnar coronapandemin men återkommer senare. Så länge återvänder vi till personen Anders Lindblom som person.

Var det ett kall att bli läkare?

Han skrattar lite först och säger sedan.

– Nej, det var det inte. Jag sommarjobbade först som vaktmästare, senare som sjukvårdsbiträde och tyckte det var intressant.

Sedan har det ena gett det andra.

Utbildning naturligtvis, sedan AT-läkartjänst, vikariat vid neurologen vid universitetssjukhuset i Linköping innan han för närmare 20 år sedan kunde sätta infektionsläkare på sitt cv. Det finns fortfarande kvar där.

En anledning att han fortfarande finns kvar där är omgivningen, medarbetarna han har runtomkring sig som han beskriver som väldigt bra.

Han beskriver sig själv som lyckligt lottad eftersom jobbet inte bara är hans jobb. Det är även hans intresse.

Dessutom har han en förstående äkta hälft, som även hon arbetar inom vården.

Inte minst de senaste åtta-nio månaderna lär det har varit en fördel.

Alltsedan det meddelades att Region Dalarna fått sitt första fall till idag när smittspridningen ökar igen.

Har du kunnat ta igen dig under sommaren ladda batterierna?

– Jo, det har jag kunnat göra, säger länets smittskyddsläkare.

Han hade möjlighet att ta ut fyra välbehövliga veckors semester under den sommar som var. Veckor när han gav familjen, som förutom hans fru även består av tre utflugna döttrar.

När tidningen lite senare ställer frågor till faktarutan här intill visar det sig att någonting speciellt händer varje gång någon av döttrarna varit hemma.

– Efter varje gång har någon skiva försvunnit från skivbacken, säger han och skrattar lite.

De liksom deras pappa lyssnar gärna på gamla hederliga vinylskivor. Därför gör det inte så mycket om det försvinner någon raritet från förr ur den lindblomska skivsamlingen.

Han tar också gärna tag i någon skönlitterär bok för att fylla på energidepåerna. Ja, det kan även bli att läsa om vetenskapliga rön i någon tidskrift. Allt för att hänga med.

För det gäller att göra just det under den pandemi som far fram och tillbaka jordklotets världsdelar och som, lagom till vinter, snö och kyla, åter tar Europa i ett järngrepp.

Fakta: Anders Lindblom

Namn: Anders Lindblom.

Ålder: 63 år.

Familj: Fru och tre utflugna döttrar.

Bor: I Falun

Intressen: Skönlitteratur, musik och skidåkning.

Kör: Cykel till jobbet, går ibland också.

Dricker: Vatten till maten.

Lyssnar helst på: Musik från när jag var yngre. Beatles och Paul Simon till exempel.

Tittar helst på: Det var länge sedan. Men en del serier på Netflix och HBO.

Tjänar: Jag är nöjd med min lön.