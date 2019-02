Festplatsen i Brunnbäck ska ses över – innan möjlig rivning

För mindre än ett år sedan köpte Avesta kommun festplatsen i Brunnbäck för två miljoner kronor. Därför var det kanske en aning förvånande att det till kommunstyrelsens tekniska utskott i januari 2019 hade lämnats in ett förslag om att riva byggnaderna på området och överlåta marken till V-dala miljö- och byggs markreserv.

– Det är en ekonomisk aspekt samtidigt som det har att göra med att det hittills inte varit någon verksamhet som har efterfrågat att få vara där, säger kommunens tekniska chef, Mikael Jansson, som ligger bakom förslaget och tillägger:

– Som det sett ut nu så har det under många år inte funnits någon verksamhet där, vilket gör att det riskerar att bli ett tillhåll. Det har varit skadegörelser på platsen. De har stulit kablar, slagit sönder fönster och klottrat, bland annat.

Men, utskottet tyckte det var ett bättre idé att se över vad det skulle kosta att rusta upp festplatsen. Kommunalrådet, Lars Isacsson (S), sitter i utskottet och förklarar varför de helst inte vill riva fastigheten.

– Vi vill se vad det kostar att få byggnaderna i gott skick och om man kan hitta någon förening som är i behov av lokalerna innan vi kan ta något beslut om att riva.

– Sen var en viktig anledning när vi köpte in marken att den ska tillhöra det rörliga friluftslivet och det tycker vi gör sig bäst under teknisk service och inte under V-dala.

Isacsson fortsätter:

– Sen har vi Brunnbäcksstenen och historien kring den. Det kommer också ett 500-årsjubileum om slaget i Brunnbäck, så man kan tänka att det blir alltfler människor som kommer vara där.

Behövs byggnader för ett firande?

– Det är inget måste, men om kostnaderna för att renovera och rusta upp inte är för mycket så vore det bra.

Mikael Jansson meddelar att en översyn kommer ske längre fram och att det inte är tekniska kontoret som kommer att utföra den själva.

– Vi får sätta någon av våra leverantörer på att titta vad det kan kosta att återställa festplatsen. Men det blir inte nu, för nu går det knappt att ta sig fram dit.