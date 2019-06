Hela listan: Vi tar studenten i Avesta – se namnen här

Gymnasiesärskolan

Adam Lundell, Hedemora Samit Qader, Krylbo

Bygg- och anläggningsprogrammet

Anton Andersson Krats, Norberg Chaiyawat Thanod Dokmaingam, Horndal Didrik Dickfors, Fors Elias Korhonen, Avesta Felix Lundqvist, Avesta Hampus Pettersson, Avesta Hugo Kåll, Avesta Jakob Metsomäki, Norberg Jens Jansson, Horndal Kevin Haglund, Krylbo Nella Thunberg, Krylbo Philip Sjögren, Avesta Samuel Lundvall, Krylbo

Barn- och fritidsprogrammet

Albin Andersson, Fagersta Alva Andersson, Krylbo Amadou Jallow, Norberg Carolina Söderlund, Krylbo Christoffer Sjögren, Torsåker Frida Morelius, Krylbo Hampus Flink, By Kyrkby Isabella Vestlund, Avesta Josefine Nurkkala Visti, Norberg Julia Ljungqvist, Avesta Lovisa Forsström, Avesta Magdalena Olsson, Avest Michelle Seger, Fors FORS Nahom Tella, Norberg Nicole Abrahamsson, By Kyrkby Oskar Svedlund, Avesta Philip Sabel, Norberg Plaifa Limkhunthod, Avesta Samuel Lindén, Fors Sandra Johansson, Avesta Supattra Khumkaeo, Avesta Tina Mielonen, Avesta Veronika Lexén, Horndal Viktor Eriksson, Avesta Wilma Svedberg, Norberg

El- och energiprogrammet

Abbas Abbas, Avesta Abdimajid Ahmed Muhumed, Horndal Alexander Glad, Avesta Anton Engholm, Avesta Borhan Ali Jamal, Hedemora Delmorad Yussupov, Avesta Elias Boman, Folkärna Elias Schultzberg, Avesta Emil Djupenström, Avesta Erik Ersson, By Kyrkby Ludvig Plomér Putkuri, Krylbo Marcus Källberg, Avesta

Ekonomiprogrammet

Adrian Zhupa, Fagersta Alexander Eriksson Strand, Söderala Axel Dalén, Gävle Björn Rudberg, Norberg Clara Pettersson, By Kyrkby Darya Kashani, Avesta Emelie Ingvarsson, Avesta Emelie Lautensack, Folkärna Emilia Engström, Avesta Emilia Hast, Avesta Emilia Sundberg, Norberg Emma Skogsmark, Avesta Filippa Björk, Avesta Gustaf Hermansson, Hällefors Gustav Slagbrand, Avesta Helena Bolin Dybring, Avesta Hugo Löveskog, Fors Isabelle Lövgren, Krylbo Jonatan Karlsson, Hedemora Jonna Avelin, Folkärna Naomie Keza, Avesta Rihana Al Habaj, Hedemora Rosol Al Habaj, Hedemora Thilde Ehn Linder, Avesta Tilda Vestlund, Avesta

Estetiska programmet

Bild och formgivning Albin Engström, Norberg Alexandra Blom, Krylbo Amanda Fredriksson, Avesta Axel Rosling, Norberg David Bergvall, Norberg Inez Sandberg, Fagersta Jutharat Nabong, Avesta

Estetik och media Felix Bjarnestam, Norberg Isa Strid, Norberg Jennifer Andersson, Fors Linn Vesterlund Bölja, Norberg Marcus Rahikka, Skinnskatteberg Oskar Andersson Norgren, Norberg

Musik Isabelle Johansson Nyström, Avesta James Westlin, Norberg Marcus Nilsson, Avesta Sandra Arvidsson, Avesta

Fordons- och transportprogrammet

Alexander Byggnings, Fors Anton Kåll, Avesta Daniel Andersson, Krylbo Daniel Ekeberg, Avesta Erik Sivars, By Kyrkby Gry Gustavsson, Avesta Isak Sjögren, Avesta Joakim Johnsson, Krylbo Jonathan Mattsson, Horndal Linus Johansson, Fors Linus Vikström, Horndal Sebastian Sjöberg, Avesta Tim Sjödin, Krylbo Vincent Alvarsson, Krylbo

Handels- och administrationsprogrammet

Alexander Renfors, Norberg Alicia Brask, Krylbo Alicia Thunström, Avesta Jordan Caballero, Avesta Linus Aspgren, Avesta Pontus Wallman, Avesta Wilma Strömberg, Krylbo

Industritekniska programmet

Daniel Smeds, Horndal Jordan Löfgren, Norberg Karloskar Hendel, Fors Leonard Löfling, Hedemora Linus Öberg, Horndal Markus Andersson, Avesta Péter Martin Bauta, Fagersta Pontus Bäcklin, Krylbo Tobias Sjögren, Hedemora

Naturvetenskapsprogrammet

Abdulmasih Ghazal, Avesta Aicha Wahbi, Krylbo Alva Gylfe, Avesta Ari Ahmad, Avesta Armin Alibegovic, Avesta Elis Fällgren, Folkärna Emma Hansen, Avesta Fanny Enocksson, Avesta Glenn Stålstedt, By Kyrkby Isac Holmqvist, Avesta Jonna Haglund, Avesta Josefine Abrahamsson, Avesta Lovisa Andersson, Norberg Lukas Lindgren, Avesta Maria Al Nouh, Avesta Maryam Mohammed Khalid Al-Dablawi, Avesta Moa Aldén, Avesta Nadine Forsvall, Krylbo Petra Dahdouh, Avesta Said Mohammad, Avesta Sayera Ruslanovna Makhametova, Krylbo Simon Anjou, By Kyrkby Tindra Jernström, Avesta Tobias Olsson, Avesta Victor Castillo, Avesta William Samuelsson, Hedemora

Samhällsvetenskapsprogrammet

Philip Andersson, Avesta Gabriel Blom, Avesta Lukas Bryggman, Avesta Sarah Dheyab, Västerås Elliot Englund, Avesta Frida Glad, Avesta Nadine Hallberg, Avesta Sara Khysing, Avesta Matilda Larsson, Avesta Pontus Mets, Norberg Khalid Mohamud Mohamed, Avesta Anneli Mätas, Avesta Khadije Nemany, Avesta Nike Olsson, Avesta Panupong Pararach, Avesta Wilma Pettersson, Avesta Natalie Rickardsson, Krylbo Erdem Sahindal, Avesta Caroline Skoglund Jansson, Norberg Johan Trång, Märsta Ebba Vestlund, Avesta Ebba Wisén, Avesta Ali Yazbek, Avesta Martina Yngvesson, Folkärna

Teknikprogrammet

Kaj Andersson, Norberg Isac Arell, Krylbo Mark Aydin, Avesta Erik Bjarnestam, Norberg Valter Blomqvist, Krylbo Hanna Daniels, Avesta Wiggo Eklund, Avesta Stella Ericson, Folkärna Cassandra Flur, Avesta Abdallah Gadoua, Krylbo William Gustavsson, Gävle Miri Isyo, Norberg Jesper Lönn Stråle, Norberg Jad Bassam Shahda, Krylbo Fredrik Sterneland, Avesta Pontus Stålberg, Fors

Vård- och omsorgsprogrammet

Josefine Andersson, Hedemora Albin Arfs, Norberg Julia Englund, Krylbo Johanna Engström, Horndal Tove Eriksson, Folkärna Reslan Fahham, Avesta Caisa Gustavsson, Krylbo Josefine Hansson, Horndal Faeza Jafari, Säter Dhabaya Jubair, Avesta Redwan Mahmoud, Avesta Sahar Mustafa, Avesta Mathilde Pedersen, Avesta Linnea Persson, Norberg Samira Roble, Avesta Fanny Tallroth, Krylbo Emelie Van Wijhe, Avesta

Grattis till studenten!