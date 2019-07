I Verket flödar fantasin fritt – i tre dagar får barn skapa utan rätt och fel

Alla barn bosatta i Avesta kommun var välkomna att anmäla sig för att få delta under de tre kostnadsfria förmiddagarna. Avesta kommun har i år satsat på att unga och barn, oavsett vart de kommer ifrån eller hur mycket pengar föräldrarna har på banken, ska kunna ha en händelserik och rolig sommar. Satsningen kallas "Bästa sommaren ever" och genomförs med stöd från Socialstyrelsen

Ann Björklund är utbildad pedagog som håller leder barngruppen. Hon tycker det roliga med konst är att det inte finns några rätt och fel.

– En giraff kan målas eller skapas på tusen olika vis, det beror på hur konstnären tolkar vad som är en giraff, vad som symboliserar en giraff, säger Ann Björklund.

Barnen kommer under de tre dagarna få använda sig av olika tekniker och tolka 6 olika konstverk på Verket. Idag har de fått tolka Jacob Dahlgrens flaggor No conflict No Irony ( I love the Whole World).

–De ska få skapa sina egna flaggor, kruxet är att de inte får måla eller rita, så det blir en liten utmaning, säger Ann.

Istället för pennor, kritor och penslar använder de sig av sax och lim samt olika material som finns tillhands så som papper,frigolit,tyg och tapeter.

–Det är så roligt att se hur de tänker och löser utmaningar.

Sol gillar i vanliga fall att rita med blyerts, gärna rita av Marabou chokladkakor eller cola burkar. Dagens skapande blev lite av en utmaning för henne.

–Jag brukar inte syssla med sånt här pyssel, men det är roligt att testa något nytt och träffa kompisar, berättar hon.

En tjej som tänker mycket på miljön och naturen är Adelina. Hon har miljön i fokus på sin flagga.

– Grisen har jag för att den finns i naturen och bilen med avgaser och kryss över finns för att det är dåligt för miljön, säger hon.

Sista dagen kommer barnen få visa upp alla sin verk för föräldrar och vänner i Verket. Konstverken som de kommer inspireras av är av fyra samtidskonstnärer, ett av verken som alltid står på Verket och ett inlånat.