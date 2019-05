Nöjespalatset Torp drar igång sommaren med bilar och musik – programmet andas nostalgi

Det är femte året som Torp anordnar sitt specialkomponerade program inför sommarens ankomst.

Arrangemanget går under namnet Torp Meet.

Det har som vanligt tre teman: bilar, musik och mat/dryck.

På dagen blir det bilträff med mat och dryck.

Folk får köra dit alla typer av entusiastfordon: bilar, mc och mopeder.

På kvällen blir det livemusik och disco.

Rockabilly-gruppen John Lindberg Trio är dragplåster.

Som förband spelar countrybandet Martin Riverfield And The Wheels Of Fortune.

Dessutom uppträder trubaduren Benny Astor.

Intresset för Torp Meet har vuxit redan starten 2015, konstaterar Per Eriksson som äger Torp tillsammans med sin bror Jan.

Men han vågar inte gissa hur många som kommer till bilutställningen.

Vädrets makter styr.

– Ja, bilträffen är väldigt väderberoende. Vi hoppas självklart på uppehåll och fint väder. Men det får heller inte vara alltför varmt – lite lagom är bäst, säger Per Eriksson.

På kvällen kalkylerar han med 700-800 besökare.

Det är i så fall nästan i nivå med de 800-1 000 personer som brukar komma på sommarens kvällsarrangemang.

Vi försöker att boka artister som inte är överallt

Sommarprogrammet på Torp går i hög grad i nostalgins tecken.

Där märks bland andra 80-talsbandet Stormvarning, 90-talets kultband Drängarna, Eddie Meduza Lever, Metal Allstars som spelar hårdrocksklassiker samt Nordmans jubileumsturné – 25 år har gått sedan debutalbumet gavs ut.

Torps strategi i valet av livemusik är en kombination av att artisterna och grupperna ska vara kända men att de ändå inte spelar på så många ställen.

– Vi försöker att boka artister som inte är överallt. Det är ingen idé att satsa på de dyra sakerna – det går inte ihop i dag, förklarar Per Eriksson.