Skolbarnens konst pryder Avesta i sommar: "Flaggorna sprider feststämning"

Flagg-konstverken har tillkommit som ett pedagogiskt projekt av museet och mötesplatsen Avesta Art.

Alla andra-klassare i kommunens skolor bjöds under vårterminen in till så kallade workshops.

Under ledning av konstpedagog Ann Björklund har barnen fått skapa storskaliga kollage inspirerade av ett konstverk från Avesta Arts jubileumsutställning Festen.

Det är konstnären Jacob Dahlgrens konstverk No conflict, no irony (I love the whole world), som han gjort tillsammans med familjer i Edinburgh, som varit förebild.

Det består av ett videoverk och flaggor.

Barnen har med detta som utgångspunkt gjort kollage som sedan har tryckts upp till flaggor.

Syftet med projektet har varit att låta barnen utveckla sin kreativitet och lära sig arbeta med olika geometriska former.

– De har undersökt geometriska former med kropp och rörelse samt skapat färgstarka kollage av papper med mera. De har också fått samarbeta med varandra, berättar Ann Björklund och Kenneth Linder i ett pressmeddelande.

Under veckan hängs flaggorna upp på vajrar över gatan intill Avesta Galleria.

En officiell invigning äger rum lördagen den 1 juni klockan 12.30 i anslutning till Avestafestivalen.

Där medverkar förutom cirka 160 av de skapande barnen även den ansvariga konstpedagogen, kultur- och fritidschefen Ing-Marie Pettersson Jensen och kommunfullmäktiges ordförande Blerta Krenzi.

Barnens arbete har även dokumenterats av en fotograf och ett bildspel kommer att visas på några av kommunens bibliotek.