Avlidna Monica – Falu kommun om Patrik Söderlunds kritik: "händelsen måste utredas"

Johan Björklund är verksamhetschef för Hälso- och sjukvård i Falu kommun. Han förklarar gången hur hemtjänsten arbetade under sommaren vilket är byggt på ett arbetssätt som till stora delar gäller fortfarande.

– Vi har arbetat på det sättet sedan sportlovet och har varje vecka information till chefer och medarbetare via digitalt möte och varje personal ska ha en app där man får de senaste nyheterna om vilka arbetssätt som gäller, säger Björklund och berättar om den basala hygienen eftersom han inte kan uttala sig i det specifika fallet.

Vi jobbar på alla sätt för att inte sprida smittan

Patrik Söderlund säger att det var hemtjänsten i Falun som dödade hans mamma. Johan Björklund säger att det är svårt att uttala sig i det specifika fallet i och med att det idag inte finns någon känd inlämnad synpunkt gällande kommunal hälso- och sjukvård.

– Arbetssätten som vi haft har förändrats över tid. Men om man har en sån känsla som familjen beskriver, att hemtjänsten skulle ha bidragit till att någon avlidit, så kan man ta kontakt med kommunen för att utreda händelsen. Det jag kan säga är att vi jobbar på alla sätt för att inte sprida smittan, säger Björklund.

Björklund fortsätter.

– I kommunen säkerställde vi tidigt att det fanns skyddsutrustning och vi köpte in material. Den basala hygienen handlar om att bland annat hålla distans och ha rena arbetskläder. Sen kan man använda skyddsutrustning vid misstänkta coronafall och om man har behov av att vara väldigt nära patienten, till exempel när man ger ögondroppar, ska man använda visir, säger Björklund.

Cheferna ska se till att det efterlevs

Visiret minimerar risken för smitta och det finns två sätt att sprida coronaviruset: med orena händer eller om någon med infektion hostar eller liknande.

– Under sommaren kom ju visiret vid ansiktsnära vård och vi införde visir som ett komplement under sommaren och senare, under sensommaren kom beskedet att man alltid skulle använda visir. Och bland det viktigaste är att tvätta händerna innan man använder plasthandskar och munskydd. I annat fall är det lite av en falsk trygghet. Man måste tvätta händerna först. Men det jag kan säga i just det här specifika fallet är att personalen har informerats om vad som gäller och cheferna ska se till att det efterlevs, säger Björklund.

Idag testas personalen i vårdboenden två gånger i veckan.

– Det senaste som nu införts under jul och nyår är snabbtesterna. Man kan ju bära på smitta fast man själv inte känner några symptom och man kan smitta någon fast man inte känner sig sjuk. Idag testas personalen två gånger i veckan, säger Björklund.