AVSLÖJAR: Galna dramat bakom Layounis jättetransfer – blev klar e n minut före deadline: "Stressens mamma"

Den tidigare Falu FK- och IK Brage-spelaren Amor Layouni har gjort succé för Bodø/Glimt under sina två år i den nordnorska klubben.

Länge såg yttermittfältaren – som nyligen gjorde landslagsdebut för Tunisien – ut att stanna kvar i Norge, där hans lag har häng på ligaguldet som tabelltvåa med nio matcher kvar att spela. Men sent omsider gav sig så egyptiska Pyramids FC in i kampen om Layounis signatur, och tidigt under onsdagsmorgonen var affären klar.

Det hade varit ett utmärkt tillfälle för Amor att få visa upp sig i den blågula tröjan.

– Tanken var hela tiden att Amor skulle vänta ut sitt kontrakt och gå som Bosmanspelare efter nästa säsong. Amor ville vara med och kriga om ligaguldet i höst och dessutom hade Bodø/Glimt satt en orealistisk prisbild på honom. Vi hade egentligen riktat in oss på Europa, och han hade också kunnat gå till en skandinavisk toppklubb. Men så dök det här upp sent, och då var det bara att flyga ner till Kairo så fort det bara gick, säger Amor Layounis agent Michael Kallbäck.

– Det folk inte vet i Sverige är att den egyptiska ligan håller bra klass med lag som Al Ahly och Zamalek. Pyramids blev trea förra säsongen och är där strax bakom de jättarna. De kommer att spela i Afrikas motsvarighet till Europa League, och det här är en stor möjlighet för Amor att bygga sig ett namn i den här delen av världen. Med tanke på att han är nybliven landslagsman i Tunisien så är det här positivt både för honom och landslaget.

Innebär det här att dörren till svenska landslaget är stängd?

– Nej, han kan fortfarande tas ut i svenska landslaget eftersom att han har spelat träningslandskamper med Tunisien.

Med tanke på hans framfart i Norge borde han ha vara högaktuell för januariturnén?

– Jag kan inte svara för uttagningarna, men det är klart att det hade varit ett utmärkt tillfälle för Amor att få visa upp sig i den blågula tröjan. Vi har lyft diskussionen med egyptierna och det kanske finns en möjlighet trots allt eftersom ligan har ett litet uppehåll där i januari. Vi får vänta och se.

Det var dock nära att affären – som enligt uppgifter kostade Pyramids FC 1,5 miljoner euro (cirka 16 miljoner kronor) – gick i stöpet. Amor Layouni tog ett plan från Bodø vid 18-tiden på måndagen. När han landade i Oslo 19.05 hade han en kvart på sig att hinna med nästa plan till Riga. Därefter flög han till Aten och vidare till Kairo där förhandlingar pågick från åtta på morgonen till tio på kvällen under tisdagen.

– Det tog oss femton timmar att komma ner, och sen satt vi i förhandling hela dagen. Minsta lilla försening så hade det inte gått, och när vi trodde att allt var klart så dök nästa problem upp, säger Michael Kallbäck.

Amor Layouni tar en så kallad nordafrikansk plats i Pyramids trupp, som har ett visst antal utländska kvotspelare i laget. Passet var tvunget att registreras hos Fifa för att övergången skulle godkännas. Problemet var bara att Layounis tunisiska pass fanns hos det tunisiska fotbollsförbundet. Till slut fick en tjänsteman på förbundet rycka ut och i ilfart åka till kontoret för att fota av passet och skicka över bilden till delegationen i Kairo.

Från att Amor hade 8000 i månaden i Elverum till att få en chans att bli ekonomiskt oberoende känns fantastiskt.

– 23.57 tog han bilden, 23.59 var den uppladdad hos Fifa. En minut senare stängde transferfönstret. Jag vet att det låter osannolikt, men det är helt sant. Det var fruktansvärt nervigt både för Amor och mig. Stressens mamma, säger Michael Kallbäck och skrattar.

– Dessutom försenades förhandlingarna av att Bodø/Glimt hela tiden försökte krama ur så mycket pengar som möjligt. Det är helt sanslöst egentligen med tanke på att de fick Amor gratis, och att han har kunnat gå som Bosman vid två tillfällen tidigare men ändå förlängt sitt kontrakt. De bröt sina löften mot honom om att inte stå i vägen för en övergång, men kom undan med den största affär de nånsin lär göra på en kille som snart fyller 27 och som aldrig spelat högre upp.

Övergången är också den största transfer som Michael Kallbäck genomfört som agent. Dalafotbollspubliken minns honom från tiden som sportchef i IK Brage. En tung tid, då IKB kraschade ur Superettan 2013. Karriären som agent har gått bättre.

Amor tjänar alla gånger mer än de svenska spelarna i Holland och Italien.

– Att få till den här affären är som en dröm. Jag upptäckte Amor i division 3 i Falu FK och tog honom till Brage. När jag slutade där så inledde vi vårt samarbete som tog honom till Degerfors och vidare till Elverum. Där tjänade han 8 000 kronor brutto per månad, så Elverum ska ha en jäkla kredd som tog in honom när ingen annan trodde på Amor, säger Kallbäck.

– Sett till vilken resa det har varit så betyder den här affären jäkligt mycket. Från att Amor hade 8000 i månaden i Elverum till att få en chans att bli ekonomiskt oberoende känns fantastiskt.

Lönen, ja.

Att spelarna i de egyptiska toppklubbarna tjänar fem-tio miljoner kronor per säsong är inte ovanligt.

– Jag kan inte gå in på summor, men erbjudandet var i varje fall för bra för att tacka nej till. Amor tjänar alla gånger mer än de svenska spelarna i Holland och Italien, och i Egypten kan han trygga sin framtid ekonomiskt, avslutar Michael Kallbäck.