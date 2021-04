Avslöjar: Gustaf Norén spelar Näcken och Liv Ullman högaktuell som mormor i ny storfilm i Dalarna: "Det blir sällsynt vackert"

Dödsdansen, som inte har någonting med Strindbergs drama att göra, är en skräckblandad saga och allegori; en berättelse om en dotter, mor och mormor under svältåret 1868, deras överlevnadskamp och möte med det okända.

Alla större roller är inte helt spikade. Men Gustaf Norén som Näcken och Elsa Brisinger som dottern Frida är klara. Två som också är högst aktuella är Liv Ullman som mormodern och Ane Dahl Thor som modern.

Niclas Gillis – varför valde du titeln Dödsdansen?

– Dödsdansen, internationellt kallad Danse Macabre, är ett motiv i musik, poesi, konst och prosa och härstammar ifrån medeltiden. Ofta gestaltades det med Döden som leder människor från alla samhällsklasser till kyrkogården, där de trollbundna dansar bland de döda.

– Allegorin får symbolisera dödens makt över oss; att vi alla den vägen ska vandra, och på så sätt påminna oss om livets skörhet.

Niclas Gillis, som bott i New York i 11 år, är främst känd för sin kritikerrosade kortfilm Hold Me Down som gjorde succé på de internationella filmfestivalerna.

Mitt i ett annat av hans egna filmprojekt i New York, Trouble Child, slog pandemin till - och Niclas drog sig hemåt till Sverige. Just nu bor han i Hjo, men har sina rötter i Avesta.

– Efter ha behandlat sociala problem i Harlem och The Bronx de senaste sex åren så kände jag ett behov av att komma ut i naturen, att utforska mitt eget land och allas vår härkomst.

Han upptäckte snart att vår historia till största del är de rika människornas historia. Och att alltför få filmer berättar de fattigas tillvaro.

– Jag insåg att vi vet väldigt lite om hur människor faktiskt levde för bara 150 år sedan; det här är vår historia, det är det här vi kommer ifrån. Jag vill sätta det moderna Sverige i perspektiv och begrunda det vi ofta tar för givet.

Tematiskt finns det likheter med hans tidigare verk:

– Det som Dödsdansen har gemensamt med både Hold Me Down och Trouble Child är väl diskrepansen mellan världsbild och verklighet. Medan den amerikanska drömmen är baserad på alla människors möjlighet att nå toppen oavsett var man kommer ifrån, så är verkligheten den att USA har näst sämst social mobilitet i i-världen, påpekar Niclas.

– Det här innebär att fattigdom blir skambelagt, för vem kan man skylla på om man inte lyckas i “the land of the free?” Detsamma gäller 1800-talets Sverige; man trodde på en Gud som var rättvis och allsmäktig, som belönade och bestraffade människorna i livet. På så sätt blev straffet - i det här fallet missväxt och svält - bevis för synden, för varför skulle Gud bestraffa de rättfärdiga?

Det här sammantaget inspirerade till att skriva ännu ett filmmanus, vilket utmynnade i Dödsdansen.

För att förstå lite mer om filmens budskap: Dottern Frida, spelad av Elsa Brisinger, är piga på en prostgård. När hennes far upptäcks död i skogen slits familjen isär av skuld, skam och utsatthet.

Övertygad om Guds tystnad vänder sig Frida till skogens väsen och blir så småningom förförd av Näcken som lockar henne till sin boning. Där blir hon påpassad som en adelskvinna - men överdådet är bara en illusion, och det blir upp till hennes mor och slutligen mormor att rädda henne.

– På sätt och vis handlar det om hur vi förhåller oss till livets lidanden; man kan inte fly verkligheten, det handlar om acceptans, att - likt Nietzsches “amor fati” - lära sig att älska det liv man har, förklarar Niclas.

Men den här Näcken är inte han som naken spelar fiol i bäcken, utan en äldre version.

– Den moderna bilden av Näcken är baserad på den naturromantiska bild som skapades av konstnärerna efter den industriella revolutionen. Vår Näck är Näcken som han var för allmogen på 1800-talet, förklarar Niclas.

Näcken, spelad av Gustaf Norén, erbjuder Frida ett liv med gränslös njutning, men det har ett pris.

– Han är den falska profeten, som genom musik, sensualitet och rikedom lurar de vilsna in i fångenskap. Det blir ett faustiskt utbyte; allt för allt - ett liv i lyx till priset av ens själ.

Varför valde du Dalarna för inspelningarna?

– Min fars sida av familjen kommer från Dalarna, så jag ville väl utforska min egen härkomst. Samtidigt är det ett så otroligt vackert landskap med en mängd bevarade 1800-tals-strukturer och en rik kultur med dräkter och traditioner.

– Allt det ger filmen textur och framhäver sagan. Det kommer bli sällsynt vackert.

I Hold me down arbetar du med enbart "vanliga" människor som skådespelare. Varför?

– Om man går in i ett samhälle som utomstående känns det viktigt att lokalbefolkningen får bli delaktig i gestaltandet. Samtidigt kan människor, som har liknande livserfarenheter som karaktärerna, tillföra liv och komplexitet.

– Jag vill inte göra filmer som känns som filmer, utan uppnå illusionen av en genuin tidsresa; ett fönster till en annan värld.

Svältåret 1868, då Dödsdansen utspelar sig, var ett helvetesår för snart sagt alla som inte bodde i slott eller herrgårdar. Och det ska fram på filmduken.

Därför ser Niclas gärna människor i mindre roller som själva har överkommit svårigheter i livet.

– Det finns någonting vackert i att låta medarbetare använda filmkonsten terapeutiskt, som något förvandlande. I Hold Me Down transformerade skådespelarna - som aldrig tidigare spelat - sin smärta till konst.

– De vann självkärlek och blev hyllade inte bara i sin hemort utan även i den större världen. Det är något jag gärna fortsätter med i mitt fortsatta filmskapande; “harmony of pen and sword” - att filmen inte bara behandlar ett ämne textuellt, utan att den blir ämnet, eller förkroppsligar sitt budskap.

Casting för statister har just genomförts i Leksand och fortsätter nu i Falun.

Dödsdansen spelas in under 2022 och produceras av The Collectif Sweden med producent Helene Granqvist, filmfotograf Benjamin Loeb, produktionsdesigner Pernilla Olsson, kostymdesigner Emma Gauffin.