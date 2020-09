AVSLÖJAR: Vansbros drömvärvning av Dulee Johnson stoppas – av fotbollsförbundet: "Kommer överklaga"

Vansbro AIK är illa ute i herrfyran som tabelljumbo när bara fyra omgångar återstår av säsongen. Men klubbledningen sitter knappast still i det sjunkande skeppet den här jubileumssäsongen när föreningen fyller 100.

Under måndagen skrev Sporten att Bragelegendaren Lars Gyllenvåg gått in och förstärkt ledarstaben i säsongens slutfas, och i veckan hade Vaik tänkt leverera en än mer spektakulär värvning.

På den här nivån hade det så klart varit en jättevärvning för oss

Dulee Johnson vann SM-guld med AIK 2009, spelade för Brage i Superettan 2013 och har varit proffs i Norge på senare år.

Under tisdagen skickade föreningen in dokumenten som skulle möjliggöra en flytt från Norge till den svenska amatörfotbollen.

– Vi vill göra vad vi kan för att försöka rädda kontraktet i serien, och när den här möjligheten dök upp med att Dulee går klubblös så ville vi ta chansen att få hit honom. På den här nivån hade det så klart varit en jättevärvning för oss, säger Viktor Roslund från Vansbro AIK:s fotbollsstyrelse.

Kontakten med Dulee Johnson togs genom Emil Magnusson, Johnsons tidigare lagkamrat i IK Brage, och därefter har spelaren Emil Wanfors och sedermera Andreas Hedström från styrelsen varit mest drivande i värvningen.

– Det är tack vare dem som Dulee gick i gång på den här idén med att komma och göra några matcher för oss i slutet på säsongen, säger Viktor Roslund.

Vaik är sist i serien och har Tällberg en poäng framför sig. Upp till Amsberg skiljer fem poäng för Vansbro och två lag lär komma att degraderas till division 5.

Men Vansbro lär inte få sin spektakulära förstärkning i Dulee Johnson, kan Sporten berätta. Svenska fotbollförbundet anser att övergången sker för sent – efter den första september – och att Dulee Johnson därför inte kan tillåtas spela för Vansbro AIK:s representationslag.

Jag tackar Gud och alla andra som har hjälpt mig för att få en andra chans

– Så är det, men vi kommer att överklaga förbundets beslut och hoppas att Dulee kan bli spelklar för oss ändå med tanke på att han går klubblös för närvarande och är "free agent". Risken är väl att en överklagan tar nån vecka, och säsongen är snart över, men vi vill försöka, säger Viktor Roslund och utvecklar:

– Vi har spelarbrist och truppen är väldigt tunn eftersom att vi tappade åtta spelare inför den här säsongen. Med tanke på det allmänna coronaläget, att vi har skadade spelare och vissa som väntar barn så hoppas vi att förbundet kan göra ett undantag.

I och med den avbrutna transfern går Dalafyran miste om vad som sannolikt hade varit seriens mest stjärnsprakande övergång på mycket länge.

Dulee Johnson var instrumental för det AIK som både vann allsvenskan och Svenska cupen för elva år sedan och han har gjort 35 landskamper för Liberia. Men 35-åringens briljans på planen har ofta överskuggats av turbulensen utanför den.

Under Johnsons säsong i Brage lät klubben honom gå ett behandlingsprogram för sitt alkoholmissbruk. Året blev ett sportsligt fiasko för Brage som åkte ur serien, men Dulee Johnson sa i en intervju i Olof Lundhs podcast 2016 att tiden i Borlängelaget blev en vändpunkt i hans liv.

– Jag tackar Gud och alla andra som har hjälpt mig för att få en andra chans, att leva framför allt men också nu att få spela fotboll på en hög nivå igen, sa Dulee Johnson som då just hade skrivit på för storklubben Molde i Norge.

Därefter har det 176 centimeter långa spelgeniet spelat för Start och nu senast (2018) Lyn i den norska fjärdedivisionen.

Alldeles oavsett hade det varit häftigt att se en gammal SM-guldvinnare på Vanåvallen

Nästa karriärsteg hade alltså kunnat bli sjättedivisionen i Sverige för svensk fotbolls enfant terrible som allt sedan han upptäcktes i Gothia Cup på slutet av 1990-talet har representerat fjorton klubbar i sju länder. Men sannolikt blir det inte så.

– Klart att det var en chansning. Vi vet ju heller inte var Dulee står formmässigt. Men kvalitén finns ju där, och alldeles oavsett hade det varit häftigt att se en gammal SM-guldvinnare på Vanåvallen. Men vi fortsätter att hoppas, avslutar Viktor Roslund.

Fakta/Dulee Johnson

Född: 7 november 1984.

Från: Monrovia, Liberia.

Bor: Oslo, Norge.

Position: Mittfältare.

Klubbar i karriären: Lone Star (Liberia), Floda BoIF, Häcken, AIK, Maccabi Tel Aviv (Israel), Panetolikos (Grekland), De Graafschap (Nederländerna), Amazulu (Sydafrika), Brage, Sageata Navodari (Rumänien), CSMS Iași (do), Moss (Norge), Molde (do), Start (do), Lyn (do).

Meriter: Toto cup 2008-09 med Maccabi Tel Aviv, SM-guld och cupvinnare med AIK 2009, seger i Supercupen 2010.

Aktuell: Var på väg att skrällvärvas till Vansbro AIK i division 4, men Svenska fotbollförbundet stoppade övergången.