Bäckström: "Därför möts Leksand och Brynäs i hissen – au revoir, Sundlöv!?"

Man gör det liksom inte.

Men, om det nu skulle hända krävs det ofta någon form av gåva från hockeyguden för att möjliggöra det.

2013 hette den gåvan Patrik Hersley.

Den 21 november samma år skickade den skånefödda backen in 1–0 mot Skellefteå efter precis halva drabbningen i en match där ett furiöst hemmalag anföll och Leksands IF kröp ihop och hoppades få ett läge.

Ett cyniskt strukturerat Leksands IF, som ofta byggde på att Oscar Alsenfelt stod på huvudet och Patrik Hersleys bombskott, fick precis det man behövde.

En liten skärva av ickefokus från motstånden räckte ofta för att välta skickligare lag.

Dalalaget tog tre poäng den där kvällen.

Efter den där drabbningen har lagen mötts sex gånger i Västerbotten.

Leksand har tagit en enda poäng av 18 som stått på spel och haft 9–25 i målskillnad.

Sju år har gått, och i lördags var det dags igen.

Björn Hellkvists hängivna kollektiv åkte upp till Skellefteå och styrde tillställningen fullständigt i två perioder och vann matchen med 3–1.

Detta med ett lag och ett spel som strukturellt är diametralt motsatt det där bygget säsongen 2013/2014.

Istället för att lita på motståndarnas misstag som då vill man idag själv äga oddsen i större utsträckning.

Man anfaller ofta mer än motståndarna och skjuter nästan alltid fler skott – det hände i stort sett aldrig under den där framgångsrika återkomsten 2013/2014 när laget slutade sjua som nykomling.

2020 var Leksands IF dessutom på plats i Skellefteå utan sju(!) ordinarie spelare och vann.

Det sätter prestationen i ett annat, nytt ljus.

Under hösten har många, högst motiverat, lyft frågan kring Leksands IF:s beroende av förstakedjan.

Peter Cehlarik, Marek Hrivik och Carter Camper har spelat ofantligt mycket, samtidigt har man levererat.

Trots succén behövs större spridning för att bli framgångsrik över tid.

När Marek Hrivik varit borta under en tid har fler plötsligt klivit fram och tagit ansvar.

Fjärdekedjan har levererat poäng och mål i flera matcher på slutet.

Det blev fyra poäng på bortaturnén i Örebro, Växjö och Skellefteå – men det hade absolut inte varit ologiskt om det varit någon poäng ytterligare.

Det som spelas upp, i alla fall precis just nu, är ett annat Leksands IF än det människor vant sig vid de senaste 20 åren.

Det spelas med en självklarhet och en pondus som inte setts sedan 1990-talet.

Där står det nu när Brynäs väntar i Gävle för årets andra derby.

Det är även ett annat läge än det vi vant oss vid inför en sån här drabbning.

Normalt sett är det Brynäs som surfar runt i någon slags mellan- eller toppskikt medan Leksands IF levt under piskan efter att ofta ha gjort flera strukturella missar i värvningsarbetet.

Det brukar vara ett blödande LIF-kollektiv som kommer till derbymatch, mest drivna av hoppet, mot en motståndare som ofta brukar vara bättre sammansatt och som surfar i medgång.

Men, just den här decembertisdagen möts lagen i hissen.

Leksands IF är på väg uppåt, och Brynäs IF är, åtminstone just nu, på väg mot en kraschlandning av monumentala mått.

0.89 i poängsnitt är inte muntert någonstans.

Brynäs satsade på Peter Andersson som tränare, som mest talat om tålamod och bönat om mer tid i över tre månader nu.

Den tiden är över.

Brynäs måste få ordning på det här nu.

Helst skulle man haft det för över en månad sedan.

Det är spelargrupp som är ganska likriktad, där många kan vara med och göra det samtidigt som rollfördelningen kanske inte alltid blir glasklar.

Peter Andersson har gjort sig känd som en defensiv strateg senast i Malmö, men hittills har han inte alls fått ordning på Brynäs försvarsspel vilket är förvånande.

Hittills har laget släppt in 3,8 mål per match vilket är överlägset sämst.

Leksand, å sin sida, lade pengarna på Björn Hellkvist som tränare i våras.

Med hjälp av en vass förstakedja har han fått bygga i lugn och ro och har satt en tydlig struktur.

Det har varit den stora skillnaden så här långt.

Om det räcker för att Thomas "Tjomme" Johansson kan vinka adjö och vråla: "Au revoir, Sundlöv!" efter kvällens match återstår att se.

Derbyn brukar handla om att det som hänt inför sällan brukar avgöra.

Nästan tvärt om.

Tisdagens drabbning är oerhört viktig främst för Brynäs.

Deras största möjlighet ligger i att Leksands IF tvingas spela Axel Brage när Janne Juvonen är på landslagssamling.

Eller, så steppar Brage upp och blir en vägg.

Såna är derbyn.