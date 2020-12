Bäckström om LIF-vändningen: "Värsta kölhalningen sedan Mats Åhlbergs dagar – Brynäs är en varböld"

Man hade inte ens tagit hälften av de 54 möjliga poäng laget spelat om inför mötet med Brynäs på torsdagen.

Lagbygget har förlorat fler matcher än man vunnit.

Det finns en spets, men djupet i truppen är inte lika bra som de allra bästa lagen i SHL.

Vad manskapet däremot lärt sin publik den här hösten handlar om att vinna det hårda jobbet.

Där har klubben och lagbygget ofta varit bättre än sina motståndare.

Man har lagt ner ett lika stort eller större jobb än motståndarna och strukturellt och taktiskt har lagbygget vuxit.

Poängmässigt borde det faktiskt ha inneburit mer än de 24 poäng man hade inför mötet med Brynäs.

Därför var det uppseendeväckande vad som visats upp efter coronauppehållet.

Håglöst och oinspirerat mot Malmö – men där laget trots det lyckades trassla sig ur det och vinna.

Där följde ett allvarsamt samtal i gruppen.

Det som visades upp mot Malmö var inte okej för ett lag som säger sig vilja tävla.

För första gången den här säsongen fanns en lättja.

Laget förlorade många närkamper.

Det skulle inte få upprepas på Hovet.

Det var man överens om. Det var ett löfte till varandra.

Svaret? De 60 minuterna i Stockholm var ännu sämre och när man mötte ett skickligare lag än Malmö var det klasskillnad.

Precis alla varningslampor blinkade.

Lagets förstakedja har burit det här laget under många matcher under hösten.

Nollan i poängkolumnen efter de där två uppvisningarna var inte okej.

Det tyckte inte trion själva och det tyckte inte lagledningen.

Inför Brynäsmötet på onsdagen satte Peter Cehlarik ner foten.

Ärligt och utan ursäkter sa han precis det han tyckte till sporten.

– Vi måste få ett stopp på det här nu direkt. Vi vill inte hamna i nåt djupare problem nu. Vi går in i ett intensivt matchande nu, därför har vi inte råd att falla igenom nu.

Matchen mot Brynäs den här torsdagen var ett litet vägskäl.

Att släppa det man byggt upp under hösten och kasta bort mycket av den mentalitet och struktur man byggt upp – eller baxa upp tåget upp på rälsen igen.

Efter 5.27 minuter small det i Tegera Arena.

Peter Cehlarik drog från höften i powerplay, som han brukar, och skickade upp pucken i bortre krysset bakom falupojken Samuel Ersson.

Det var början på en remarkabel förvandling av förstakedjan.

Enheten som sett likblek ut senaste veckan ledde plötsligt laget igen.

Knappt två minuter in i den andra perioden laddade Cehlarik sin Smith and Wesson igen och bombade in 2–0.

Där krympte ett, fram till dess, kaxigt Brynäs ihop till en våt fläck.

Den här matchen var över.

Den lilla publiken som fanns i Tegera Arena fick bevittna den värsta kölhalningen i ett Gävledaladerby sedan Mats Åhlbergs dagar.

26–6 i skott i en och samma period. Det hade kunnat vara 7–0 men stannade vid 3–0.

Det var snudd på plågsamt att se välavlönade SHL-stjärnor som Patrik Berglund, Anton Rödin och Simon Bertilsson åka runt och sladda på plösarna.

Brynäs IF är en varböld där bara gud vet var det här slutar.

Scenariot och läget är otäckt likt Modo 2016.

En storklubb som tappat både självbild och struktur.

Leksands IF däremot är hösten 2020 raka motsatsen.

Det finns en idé och ett lyhört kollektiv villigt att kravla över lik för att uppnå visionen.

Björn Hellkvists möte efter Djurgården var nödvändigt.

Vad han sa exakt är oklart, men effekten var mer än tydlig.

Prestationsmässigt var Leksands IF tillbaka igen med det hårda jobbet och förmågan att vinna kamper.

Att studsa tillbaka är nyckeln för att vara i mittensegmentet av SHL.

Där hör Leksands IF hemma nu.