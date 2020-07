Badrullstolarna gör bad tillgängliga för alla

För några veckor sedan placerades två sprillans nya badrullstolar ut vid de kommunala badplatserna i Stångtjärn och Liljan. Funktionshindrade har möjlighet att kostnadsfritt låna stolarna.

– Sådana här badrullstolar är inte så vanliga i Sverige, men glädjande nog har vi nu två i Falun. Vi hoppas att de ska bli välanvända. Stolarna har placerats ut på de badplatser där det finns personal. Det är till dem man går när stolarna ska lånas, säger parkingenjör Anna Rogström, i ett pressmeddelande.

Då badrullstolarna är utrustade med breda hjul går de även att köra på stranden utan att sjunka ner i sanden. Rullstolarna kan användas av barn, ungdomar och vuxna.

– Det känns oerhört bra att kommunen nu har köpt in de här badrullstolarna, det är något jag har strävat efter länge. Nu tar jag mig med lätthet ut i vattnet. För mig betyder det väldigt mycket att ha möjligheten att kunna bada i en sjö, och känna att det bara är att sticka i väg en varm dag, att inte känna sig begränsad, säger Magnus Kindåker, som föddes med en cp-skada och är rullstolsburen.

Det var efter förra årets medborgarförslag om att badrullstolar skulle köpas in och placeras på badet vid Stångtjärn som kommunen slog slag i saken. Nu har både Stångtjärn- och Liljans badplatser blivit tillgänglighetsanpassade med badrullstolar och rullstolsramp ut i vattnet.

– Sedan har jag också varit med och tryckt på. Nu hoppas jag att det blir fler än jag som använder badrullstolarna. Under hettan förra veckan använde jag dem flera gånger, säger Magnus Kindåker.

Förra året lades även asfalt den sista biten ner mot rullstolsrampen i Stångtjärn för att göra det lättare för alla att komma ner till vattnet. Dessutom har badplatsens omklädningshytt och torrdass blivit tillgänglighetsanpassade.

Badrullstolarna kostade cirka 90 000 kronor att köpa in, men lånas ut gratis. Vid Stångtjärn är det genom kioskpersonalen de lånas ut under deras öppettider. I Liljan kontaktar man Per Uhlin för att låna en badrullstol.

Badplatserna är även utrustade med pump till rullstolarnas däck.