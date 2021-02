Bågefeldt: "Fiaskot närmar sig – vem kliver fram och tar ansvar i BHF?"

Exakt vad som är fel, det vet jag inte. Men nåt är det tveklöst som inte står rätt till i det Borlänge Hockey som på förhand målats upp som ett av Hockeyettans bästa lag.

Under norrlandsturnén den gångna helgen kammade det hårt prövade laget återigen noll och i skrivande stund, med sex matcher kvar att spela, har Borlänge fem poäng upp till den plats i slutspelsserien som, åtminstone för några månader sen, sågs som ett absolut minimum vad gäller förväntningar.

Visst kan man även kravla sig dit via ett eventuellt play in, men som laget uppträder just nu vet jag ärligt talat inte vad man ens skulle ha där att göra.

Sex matcher innebär hursomhelst 18 poäng att spela om. Mycket, kan tyckas, men det som oroar är snarare att det just nu inte är särskilt mycket som indikerar att Borlänge är på väg ur den fallgrop som man hamnat i.

Sätten man förlorar på ger inte särdeles mycket hopp och resultaten i norr talar egentligen sitt tydliga språk.

Väldigt, väldigt lite verkar krävas för att hjärnspökena ska ta över fullständigt, och tron på det man faktiskt håller på med verkar helt enkelt saknas

Mot Piteå raketstartade man och hade 3–0 efter en period för att i de två avslutande vika ned sig fullständigt och släppa in sju raka puckar.

En mental härdsmälta som möjligen satt i till dagen därpå då det egentligen aldrig var något snack.

5–0 till Teg var en ovärdig överkörning som dock möjligen kan indikera hur bräckligt det här gänget faktiskt är just nu.

Att lösa sådana knutar kan vara vådligt, men så måste ske om Borlänge ska komma undan med hedern i behåll från den här vintern.

Och det måste ske nu. Men då snackar vi inte bara om att man behöver ta tre, högst planenliga, poäng hemma mot jumbon Hanviken på onsdag.

Då snackar vi om att Borlänge måste börja plocka poäng av starka norrlag som Teg, Östersund och Piteå under de kommande veckorna.

För att lyckas med det krävs hård självrannsakan av samtliga inblandade. Och att någon, helst några, i spelargruppen verkligen kliver fram och faktiskt tar ansvar för det som Borlänge Hockey vill uträtta.

Visar vägen, går i bräschen, leder trupperna.

Visar vad som krävs och att det man just nu presterar faktiskt inte är okej.

Men vem är redo att göra det? Vem är tillräckligt stark?

Resultaten måste komma nu. Vändningen måste komma nu.

Borlänge snubblade sig till allettan med minsta möjliga marginal och under hela vintern har det pratats om tålamod, långsam utveckling och att det först är under andra halvan av säsongen man ska vara som bäst.

Det har pratats om kollektivet, att alla komponenter egentligen finns där och att man bara väntar på att kunna blomma ut i sin fulla prakt.

Jag säger inte att det är fel – snarare är det nog ett ganska sunt förhållningssätt i grunden – men dessvärre finns det ingen tid för väntan kvar längre.

Klarar inte kollektivet av att gemensamt ta sig i kragen så måste åtminstone någon eller några individer kliva fram och peka ut riktningen.

För resultaten måste komma nu. Vändningen måste komma nu. Annars är risken överhängande att säsongen får ett snöpligt slut redan den 13 mars.

Att det skulle vara ordentligt stort fiasko behöver nog knappast påpekas.