Bakläxa för socialnämnden som nekat borlängebo stöd till tandvård

En sådan utgift ville inte nämnden betala eftersom den planerade tandvården ”inte ingår i en skälig levnadsnivå”, framgår det av beslutet som togs i början av maj i år.

Borlängebon hade yrkat på bistånd på grund av att vederbörande, med nuvarande tänder, inte kan äta, har gått ned i vikt och att det ingår i en skälig levnadsnivå. Ett yrkande nämnden inte tog hänsyn till.

Däremot kunde de tänka sig ett lägre belopp efter att en förtroendeläkare bedömt kostnadsberäkningen och prutat ned den.

Den som sökt pengarna stod på sig och överklagade till förvaltningsrätten i Falun.

Häromdagen kom besked därifrån, visar en dom nyhetsbyrån Sirén tagit del av.

Borlängebon, som är i 60-årsåldern, har rätt att få ärendet omprövat i enlighet med skälen för förvaltningsrättens beslut.

Enligt dessa ska den ”som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd och för sin livsföring i övrigt”, konstaterar förvaltningsrätten.

Den rättsliga instansen anser att just tandvård är ett behov som faller in under en persons livsföring i övrigt. Förvaltningsrätten anser bland annat att arbetsmarknads- och socialnämnden inte har utrett ärendet tillräckligt.

Därför upphävde förvaltningsrätten beslutet och återförvisade målet till nämnden igen.