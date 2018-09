Bambi på stor is mot Gripen: "Klart man kan jämföra – men det är inte rättvist"

För ÖSK var det alltså premiär, och tävlingsmatch direkt. Allsvenska supercupen, och Gripen var snäppet vassare och vann rättvist med 4–2 i Behrn arena.

Lite Bambi på stor is i första halvlek?

– Det märks att de lirat fem-sex matcher mot både svenska och ryska lag, och fått lite tempo i kroppen. Framför allt i 20-25 minuter, säger Sebastian Eriksson, 26, nyförvärv från Borlänge och laget som heter Peace & Love City.

Och efter en kvart hade Gripen 2–0.

– Ja, förvisso inga solklara lägen och så, men de får in bollarna. Det kommer vi också att få, när vi fått vara på is lite mer.

Inte riktigt rättvist att jämföra med de förutsättningar som gavs?

– Det är klart man ska jämföra, men rättvist kan man kanske inte säga att det är.

Varför Örebro från Borlänge, som trots allt var före i förra vinterns allsvenska sluttabell?

– Fantastiska förutsättningar. Och det kan man ta in mycket i. Främst att det finns en hall, bra is varenda träning. Aldrig snö eller regn. Sedan har jag en sambo som börjat plugga, plus att jag fått bra jobbmöjligheter som är lite mer utvecklande här i Örebro.

Eriksson är född och uppväxt i Borlänge.

– Ja, jag har aldrig provat något annat, så jag kände att nu var det dags att ta chansen, innan det är för sent.

26 år fyllda, inte direkt lastgammal i bandysammanhang. Det finns de som inte ger sig före 40 och håller hög klass.

Du har mött ÖSK ett antal gånger?

– Ja, ganska många gånger i allsvenskan. De första åren tror jag inte att vi vann en match mot dem. Riktigt jobbigt. Sedan lyckades vi knäppa dem en gång hemma på Tunet, och efter det har det varit jämna matcher.

LÄS ÄVEN: Janérs om unga tränarduon inför ÖSK-starten: "De är färska men har de kunskaper som krävs"

Borlänge fick ihop det bra under Pelle Fosshaugs ledning i vintras.

– Vi fick en tung start, storstryk i premiären mot ÖSK i Örebro. Men vi gick som tåget i mitten av säsongen, tio raka utan förlust. Och hemma blev det oavgjort mot ÖSK, vilket vi var riktigt missnöjda med då.

Ny försvarsgeneral i ÖSK, ett lag som släppte in alldeles för många mål i vintras.

– Jag trivs på en liberoposition, vill gärna var med och utveckla försvarsspelet.

Är du typen som pratar mycket och styr ditt försvar?

– Ja, jag försöker i alla fall. Jag har nog varit lite blyg genom åren, men fått lite kött på benen. Man har ju bra överblick längst bak. Men samtidigt är det viktigt att alla är med och håller igång snacket på isen. Det är inte bara en som ska styra.

– Det är viktigt att ha ett bra snack, även utanför isen. Jag tycker att vi har kommit långt där, vi har en väldigt bra grupp, och det var hur lätt som helst att komma in som ny. Jag har stortrivts från första dagen.

– Och så är det kul med lite större stad också.

Försvarsmässigt i dag, ändå helt okej?

– Ja, vi pratade om att fokusera på defensiven. Klart att det blir några misstag så här tidigt, så är det första matchen och det får man acceptera. Tycker ändå inte att de skapade så mycket ändå.

– Det är långt kvar till säsongen, det inte nu vi ska vara som bäst och vi har tid på oss att fila. Visst det här var en tävlingsmatch, men vi får ta det som det är. Vi får bygga vidare med en hel träningsvecka och två matcher nästa helg.

LÄS ÄVEN: Mossberg tillbaka i drömrollen i SAIK: "Fast lite avundsjuk är jag ändå på Villa"

För att ta förstaplatsen krävs segrar mot Boltic och Kungälv, samtidigt som Kungälv måste få stryk av Boltic. Och bara ettan i gruppen får plats i cupslutspelet i Behrn arena den 6-7 oktober.

Gripen ledde 2–0 i paus, Alex Adeheimer reducerade frispelad av Joonas Peuhkuri, men bara någon minut senare smällde Gripen in en hörna. Hugo Sundberg reducerade igen men 2–4 dödade hemmalagets möjligheter till poäng.

Fakta

Örebro SK–Gripen Trollhättan 2–4 (0–2)

Mål: 0–1 (6) Tony Eklind, 0–2 (15) Markus Eriksson, 1–2 (74) Alex Adeheimer, 1–3 (76) Robin Karlsson (hörna), 2–3 (83) Hugo Sundberg, 2–4 (90) Robin Karlsson.

Hörnor: 3–13.

Utvisningar: 20–30 min.

Publik: 71.

► Tretton klassiska övergångar vi minns från 2000-talet: "Fansen visade avsky mot klubbens nyförvärv"

► Stor sammanställning – så är kontraktsläget hos samtliga elitserieklubbar