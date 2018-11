Peace & Love City värvar från Bollnäs inför premiären – har respekt för Ljusdal: "Ser otäckt bra ut"

Jonathan Andersson, 23 i december, har tillhört Bollnäs A-lag men har mestadels spelat i utvecklingslaget Snoddas BK, där han har varit lagkamrat med Jonathan Voxlin, 22.

– Båda har spelat med oss på sistone och visat att de blir en tillgång. En bra påfyllning av truppen. Jonathan Andersson har jag haft ögonen på länge och försökt få hit. Men tidigare har inte allt löst sig på bästa tänkbara sätt, säger klubbchefen Daniel Johansson till klubbens hemsida.

Nye Peace & Love-tränaren Thomas Linder är nöjd med att få in två nyförvärv till inför seriestarten.

– Dels tillför de rutin, de är lite äldre och har spelat en hel del seniorbandy. Dels tillför de spelkvalitet förstås, även om jag inte sett dem jättemycket. De har bara gjort ett par träningar med oss, men de har också varit med och provspelat två träningsmatcher, dels mot Bollnäs och dels mot UNIK nu senast.

De två nyförvärven är visserligen inte många år över 20, men innan de båda Bollnässpelarna blev klara för Borlängelaget var hälften av klubbens nyförvärv 21 år eller yngre. Här finns visserligen några talanger med elitserierutin, som Oscar Stadin och Thomas Linders son Rasmus som båda följde med den nya tränaren från Sandviken till Borlänge.

Men med så mycket nytt och så mycket ungt finns det ändå en viss osäkerhet kring var Peace & Love City står.

– Det är ju det, de ska in i gruppen och foga in sig i spelet. Vi har fått in fem spelare från elitserien och då kan man tycka att det bara är att smälta in, men de kommer från olika klubbar med olika bandyläror, säger Thomas Linder.

– Sen är det klart att Rasmus och Oscar är lite privilegierade där, som känner mig sedan de var sex år gamla.

Känns det som en spännande utmaning att få chansen att sätta sin prägel på ett så ungt lag?

– Ja, det är det. Och det var väl av anledningarna till att jag hoppade på det här jobbet. Och självklart lockade det också att få träna ett herrlag på egen hand, jag har varit damtränare och U20-tränare och nu var jag sugen på ett seniorlag, säger Thomas Linder, som verkligen får känna på vad "på egen hand" betyder i Borlänge.

– Ja, här blir jag ju helt själv också, eftersom vi inte har någon andretränare. Vi är inte så mycket folk runt laget, konstaterar han.

Nu är inte alla nyförvärv i Peace & Love unga. Bland nykomlingarna som spelade i elitserien i fjol finns även 28-årige Alexander Sundström, som ansluter från nedflyttade Tillberga. Positivt också är att rutinerade Mattias Krantz är tillbaka efter att ha fått avbryta förra säsongen på grund av hjärnblödning efter en smäll i en match mot Tranås.

Krantz, och de andra mångåriga Borlängespelare som är kvar i truppen, blir extra viktiga tror Thomas Linder. Både på och utanför isen.

– Det är tio spelare som har försvunnit, men det är ändå de som är kvar som är stommen, de måste färga. Vi måste få den där Borlängekänslan, som jag och Rasmus som har varit här förut känner till. Det handlar om bra kamratskap, ett bra gäng som har roligt ihop. Där jobbar vi stenhårt, att den stämpeln ska finnas kvar. Det är det som gör att spelare vill komma till Borlänge.

Så hur går det för Peace & Love City i vinter då?

– Vi vill gärna spela bandy i mars, sen återstår det att se om det blir kval uppåt eller nedåt, säger Thomas Linder, halvt på skämt och halvt på allvar.

– Nej, skulle det bli kval nedåt ser vi det som ett misslyckande så klart. Då får jag stå där med hundhuvudet. Men vi kan lika gärna bli ett topplag som ett mittenlag och vi kommer inte få svaren på det förrän senare i vinter. Talangen finns helt klart, men det är många bra lag i allsvenskan.

När han pratar om tänkbara topplag nämner Thomas Linder forna elitserielagen Tillberga och Kalix, men även nykomlingarna AIK och Rättvik.

AIK, som har stortsatsat, har många ögon på sig inför premiären.

Men att P&L-tränaren varnar för dalarivalen Rättvik är mer överraskande.

– Vi har mött Rättvik två gånger, vi slog dem i supercupen och förlorade i finalen i cupen i deras hall. De har kanske inga stjärnor, men de är ett bra lag och jag tror att de kommer ta en hel del poäng, framförallt på hemmaplan. Jag tror inte att de ska vara oroliga för att behöva kvala.

Samtidigt erkänner Thomas Linder att han har liten erfarenhet av allsvenskan och kanske inte så bra koll på alla konkurrenter, särskilt när det gäller lagen söderut.

Ett lag som han har koll på, och som han kanske ser som seriens huvudfavorit, är lördagens premiärmotståndare Ljusdal.

– Ljusdal är det lag som har imponerat mest på mig, de ser otäckt bra ut. Det är med stor tillförsikt och respekt vi åker dit, säger han inför lördagens bortamatch.

Som följs upp av ännu en tuff utmaning, AIK på bortaplan tisdagen den 13 november.

– Det är tuffast tänkbara start. Men vi har redan pratat om det, vi har inget att förlora på de matcherna. Förlorar vi båda går livet vidare, skulle vi ta poäng är det bonus. Och är det någon gång man ska slå de här lagen så är det nu, i början av säsongen, säger Thomas Linder.

Fakta / Peace & Love Citys nyförvärv

Nya spelare 2018/2019: Jonathan Andersson, Bollnäs/Snoddas, Jonathan Voxlin, Snoddas, Fredrik Andersson, comeback, Rasmus Linder, Sandviken, Oscar Stadin, Sandviken, Alexander Sundström, Tillberga, Christian Frohm, Kalix, Niclas Rönnqvist, Kalix, Fredric Olofsson, SIF Norrtälje.

Bland de många förlusterna märks bland andra mångårige lagkaptenen Patrik Allansson Roos som lagt ner spelarkarriären och nu är huvudtränare för SAIK:s damer, samt Erik Stoor som gått till elitserienykomlingen Falu BS.