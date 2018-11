"Tyder på en riktigt stark lagmoral" – här är de hetaste snackisarna från Falu BS–Motala

LÄS ÄVEN: Falu BS uppryckning räddade poäng mot Motala – så var matchen minut för minut

Kort om matchen:

Det blev en match som bjöd på två olika ansikten. I den första halvleken tog Motala, mycket välförtjänt, en tvåmålsledning och inte särskilt mycket tydde då på att Falu BS skulle kunna få med sig några poäng. När Falun påbörjade upphämtningen, via ett kanonskott från Daniel Bäck, så fick man dock ordentlig vind i seglen. En vind som inte mojnade förrän det stod 3–3 på resultatavlan och en poäng var ordnad. Matchavslutningen blev dock Motalas, då man tryckte på rejält för ett segermål, men ett par riktigt kvalificerade räddningar av Max Bergström gjorde att resultatet stod sig.

Motalas formkurva

Visst, man är säkert missnöjda med att bara ha fått med sig en pinne från Dalarna efter den första halvleken. Men det går fortfarande inte att komma ifrån att Motala faktiskt just nu faktiskt har en rätt imponerande formkurva. Framförallt om man betänker att det faktiskt är ett lag som fick egen is så sent som i torsdags. Bortasegern mot Broberg följdes upp av en riktigt stark pinne mot Hammarby, och i den första halvleken mot Falu BS uppvisade Motala en trygghet i sitt spel som imponerade. Östgötarna kommer att kunna hota många lag i vinter.

Faluns tunna trupp

Lagkaptenen Pär Bäckmans var sjuk. Ett ordentligt avbräck i sig, så klart, men även något som gjorde att Joakim Forslund – som vanligtvis inte gärna flyttar runt spelare – kände sig tvungen att möblera om en del i truppen. Nu klarade sig visserligen Erik Stoor och David Forsell sig relativt bra som back respektive halv, men jag misstänker att tränare Forslund gärna hade haft ett par verktyg till att tillgå i sin låda. Bara tre utespelare fanns tillgängliga på bänken.

Publiken

Nej, den var inte särskilt månghövdad den här gången heller – 362 personer hade tagit sig till Lugnet – men däremot gladde engagemanget hos de som väl var på plats. Förutom gästernas högljudda supporterdivision, som höll låda från start, så vaknade även hemmapubliken till i den andra halvleken och började skandera för sitt Falu BS. Kul, och säkert gav det Faluspelarna lite extra energi som kom väl till pass när man hämtade upp underläget. Fortsätt så!

Faluns moral

Man kom med en jätteförlust mot Villa i ryggsäcken och ska man se till hur det såg ut under den första halvan av matchen så såg den smällen ut att sitta kvar. Väldigt lite talade för Falu BS i halvtid, men att man ändå tar sig samman, orkar resa sig och dessutom lyckas kriga till sig en ruskigt viktig poäng tyder på riktigt stark lagmoral. En lagmoral som sannolikt kommer att ge fler poäng i vinter.

Matchfakta – elitserien

Falu BS–IFK Motala 3–3 (0–2)

Mål: 0–1 (26, hörna) Anton Spångberg (Kasperi Hirvonen), 0–2 (34) Viktor Spångberg (Erik Ivarsson), 1–2 (53) Daniel Bäck, 1–3 (61) Albin Rohlén, 2–3 (63, hörna) David Forsell (Axel Jansson), 3–3 (70) David Jansson (Caspher Ekström).

Hörnor: 3–10.

Utvisningar, FBS: 3x10. IFK: 1x10.

Domare: Ola Wållringer.

Publik: 362.