Valde bort Vänersborg – nu är David Forsell framme vid elitseriemålet ändå: "Byggt om från noll"

Falu BS hade förlorat sig genom en hel försäsong.

Till Relitahallen, mot hemmalaget Sirius, kom laget med David Forsell i en nygammal roll.

– Jag är en spelare som behöver vara med mer i spelet. Det kan bli att jag kommer bort lite när jag åker där framme. Det känns skönt att få vara med i speluppbyggnaden, att få komma som en andravåg i stället för att vara spetsen, säger mittfältaren, som fick rollen av tränare Joakim Forslund för ett par matcher sedan.

– Jag har kommit in i den mer och mer för varje match som går.

Nyckeln till att tränare Forslund har kunnat göra förändringen är att BS har fått in nyförvärvet Caspher Ekström från Bollnäs i anfallslinjen.

Ekström imponerade stort i första halvlek när Falu BS sköljde över tippade bottenkonkurrenten Sirius och ledde med 4–0 i paus.

I den andra gick laget upp till 6–1, men släppte sedan in tre raka mål till 6–4.

Då, i 84:e minuten, klev David Forsell in i handlingen igen, fick bollen av nygamla lagkamraten Erik Stoor till vänster, avancerade in och tryckte upp sitt tredje mål högt bakom Anton Andersson, som kommit in i Sirius-målet i halvtid.

– Det var en riktig träff där och kanske var det lite spiken i kistan då de hade lite häng på oss innan. Vi blir lite halvt stressade i andra av att de kom ikapp oss lite, säger tremålsskytten, som faktiskt kunde ha gjort fyra.

Vid ställningen 4–0 i början av andra brände Forsell en straff sedan Michael Pettersson hakats upp av Oscar Rönnqvist.

– Den smet strax utanför stolpen. Men jag fick revanschera mig på hörna ganska snabbt efter det, konstaterar han.

Seger, många mål och en is som kommer att vara klar lagom till sista träningen innan premiären mot Bollnäs på fredag.

Det var många glädjeämnen för Falu BS på söndagen.

– Som helhet är det vår bästa match hittills. Tidigare har det varit bra periodvis i matcherna. Nu sitter det under längre tid och alla medverkar och är delaktiga. Vi fick bättre svar på spelet än tidigare, säger David Forsell.

Kanske var det också i grevens tid inför en hemmapremiär där Falu BS hoppas på storpublik, men där Faluborna knappt kan relatera till elitserien efter åtta år utan spel i högsta serien för klubben – och där senaste säsongen, 2009/10, var historiskt svag.

– Det var skönt att avsluta försäsongen med en seger. Men vi har mött tuffa lag också. Det är ett steg att ta, allt går snabbare och det tar några matcher att komma in i tempot, men det är bra att vi har spelat många matcher och mött de bättre lagen, säger David Forsell.

– Jag hoppas att det kommer mycket folk nu när vi är tillbaka i elitserien. Det är roligare matcher nu, bättre lag som kommer dit.

För Forsell själv är det också elitseriedebut.

Förutom en säsong i Peace & Love City, när laget fortfarande hette Borlänge 2013/14, har han varit moderklubben trogen.

Detta trots locktoner från bland andra Vänersborg.

– Jag var ner dit för två år sedan i en vecka. Men det var mitt i säsongen och passade inte riktigt. Sedan hörde jag inget mer, berättar Falu BS-mittfältaren.

När han skrinnar in på Lugnet på fredag är det en cirkel som sluts.

– Jag är glad att ha varit med på resan. Vi har byggt om från noll och tagit upp klubben. Nu är vi redo, säger David Forsell.

Matchfakta – träningsmatch

Sirius–Falu BS 5–8 (0–4)

Mål: 0–1 (5, hörna) Joakim Bergman (Tobias Andersson), 0–2 (30, hörna) David Forsell (Tobias Andersson), 0–3 (35) Lukas Mårdberg (Caspher Ekström), 0–4 (39) David Jansson (Caspher Ekström), 1–4 (47) Edward Sigfridsson (William Liw), 1–5 (50, hörna) David Forsell (Axel Jansson), 1–6 (53) Caspher Ekström (Lukas Mårdberg), 2–6 (61) Simon Karlsson (Nils Bergström), 3–6 (67) Marcus Kumpuoja (Oscar Rönnqvist), 4–6 (77) Kalle Mårtensson (Marcus Kumpuoja), 4–7 (84) David Forsell (Erik Stoor), 5–7 (86) Marcus Kumpuonja (Tuomas Liukkonen), 5–8 (89) Michael Pettersson (Daniel Bäck).

Hörnor: 4–10.

Utvisningar, Sirius: 1x10. Falu BS: -.