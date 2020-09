Bara veckor kvar till folkomröstningen – kommunen har tecknat nytt arrendeavtal med vindkraftsbolaget

– Jag tycker vi fått till ett mycket bra avtal med hög ersättning när det gäller både anläggningsarrende och avtalet om bygdemedel, säger kommunalrådet Hans Unander (S).

Den planerade vindkraftsparken på Ripfjället har blivit en het politisk fråga i kommunen.

– Det har ju varit många spekulationer och vår ambition med det här avtalet är att alla kommunens medborgare nu ska få tillgång till avtalet och veta vad det innebär inför folkomröstningen, säger Hans Unander.

Avtalet i sin helhet kommer att finnas på kommunens hemsida och sociala medier, samt hämta ut det i kommunkontorets reception.

Från kommunens sida är det Hans Unander och oppositionsrådet Mikael Östling (M) som hållit i de tuffa förhandlingarna med det tyska vindkraftsbolaget. Man har även tagit extern hjälp av advokat som granskat avtalet.

I det nya avtalet står det bland annat klart att vindkraftsbolaget ska stå för alla kostnader när det gäller nedmonteringen av vindkraftsverken. Under förutsättning att vindkraftsparken uppförs och tas i drift ska vindkraftsbolaget utbetala bygdemedel med 25 000 kronor årligen per vindkraftverk. Kommunen å sin sida förbinder sig att tillskjuta 15 000 kronor per vindkraftverk med de intäkter man får från arrendeavtalet.

– Det handlar om en miljon kronor som ska fördelas på föreningar runt om i hela kommunen, säger Hans Unander.

Arrendeavtalet som nu undertecknats uppskattas ge ett tillskott i kommunens kassakista på mellan sex och sju miljoner kronor årligen.

Även om vindkraftsbolaget nu lämnat in en ansökan om att uppföra en vindkraftspark på Ripfjället är det många utredningar och tillstånd som ska prövas i hos olika myndigheter. I slutändan är det kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun som ska fatta beslut om ett nej eller ja till vindkraftsparken på Ripfjället.