Barn ska ha farit illa i familjehem – nu anmäler Orsa kommun sig själv: "Oerhört allvarligt"

Under 2018 placerades ett barn i förskoleåldern i ett familjehem. Hösten 2019 kom det in en anonym orosanmälan om att barnet for illa. Efter att socialtjänsten gjort en utredning kom det fram uppgifter som gjorde att barnet omplacerades och det lämnades även in en polisanmälan i början av det här året.

Nu gör kommunen också en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att bringa klarhet i hur kommunen kan ha brustit i utredningen och uppföljningen av familjehemmet.

"Socialtjänsten har ett stort ansvar för barn som placeras i familjehem och vi ser att vi brustit i att utreda och följa upp placeringen. Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att det finns tydliga rutiner för en rättssäker handläggning av familjehemsplacerade barn så att sånt här inte ska kunna hända", säger Ulla Jansson, enhetschef för individ-och familjeomsorgen, till Orsa kommuns hemsida.

Håkan Yngström (C), ordförande i omsorgsutskottet, säger att kommunen är medveten om att man sedan tidigare haft brister i det "systematiska kvalitetsarbetet".

"Det är oerhört allvarligt när det framkommer att ett barn som vi har ansvar för far illa", säger han i ett uttalande.

"En del i det systematiska kvalitetsarbetet handlar om hur vi jobbar med avvikelser, och vad vi kan lära oss av dem för att undvika att göra om de misstag vi ändå upptäcker i vår verksamhet. Det här är ett exempel på att vi i vart fall kommit en viss bit på den vägen, och jag upplever att vi agerade snabbt och korrekt när vi väl fick kännedom om missförhållandena", fortsätter han.