Basen för Väsman Vinter Arena har gett upp: ”Det har varit lättplogat”

– Det har varit lättplogat denna vinter. Jag har varit optimist in i det sista men nu har jag gett upp hoppet. Det är mitten av februari och att det under mars ska frysa till så pass att det blir minst 1,5 decimeter tjock is på Väsman tror jag inte på.

Bengt Åkman, ordförande för relativt nybildade Väsman Vinter Arena, suckar i telefonen. Den här vintern kommer att gå till historien. Ingen snö i markerna och ingen is på Väsman.

– Det frös till lite förra veckan men sen gick det ju upp igen i samband med blåsvädret i helgen.

Tanken är att Väsmans is en normal vinter ska fungera som ett sport- och fritidsparadis. Med banor för skridsko- och sparkåkning eller promenader rätt och slätt och därtill skidspår.

– Om det är en riktig vinter så ska säsongen kunna börja tidigt och pågå till slutet av april. Det är från mitten av februari och framåt som det är som bäst på isen med värmande sol, säger Bengt Åkman.

Inför årets säsong fick man stöttning av sponsorer och plogar har köpts in. Förhoppningen är att de kan komma till flitig användning vintern 2020 – 2021.

– Den som vill ut och åka skridsko nu kan göra det på Burtjärn. Där har det varit fina isförhållanden länge. Jag var ut där och åkte i helgen och då var det 1,5 decimeter tjock is, tipsar basen för Väsman Vinter Arena.

Frågan är dock om ens Burtjärns is har stått emot de senaste dagarnas blås- och mildväder. En maning till försiktighet kan vara befogad.