Bejmo tillbaka i Mora till rysarmatchen – men frågetecken för nyförvärvet: "Sent beslut"

Södertälje-Mora blir en rysare. Hemmalaget är på trettonde plats i tabellen, och fel sida om kvalstrecket. Mora å sin sida har visserligen en poäng mer än SSK, men också två matcher mer spelade.

Måstematch, alltså, men Mora IK-tränaren Tomek Valtonen väljer att tona ned onsdagskvällens ångestmöte i Scaniarinken.

– I det läget vi är i så blir ju alla matcher viktiga, det säger sig självt. Jag behöver inte påtala det för spelarna, säger Tomek Valtonen.

– Vi kommer att se Södertälje på video och sen visar vi efter morgonvärmningen (läs: onsdag) de viktigaste sekvenserna för spelarna. Det är normala förberedelser.

Tomek Valtonen har bara varit Moratränare i ett par veckor, men tycker sig se en spelargrupp som utvecklas. Resultaten ger finländaren rätt; efter åtta raka förluster har Mora vunnit två av sina fyra senaste – även om serieledande Björklöven som väntat blev för svårt i måndagens match i Umeå (förlust, 0–3).

Schemat är riktigt tufft just nu med sex av sju bortamatcher, men vi är vana att åka buss och klagar inte.

– Vi tar steg åt rätt håll, försvarar oss bra och skapar chanser. Men när vi som mot Björklöven inte sätter dit dem så straffas vi hårt. Ibland är det nästan så att spelarna överarbetar vissa situationer. "Less is more", brukar jag säga, för alla tre baklängesmålen kom i vårt hemjobb. Där kan vi vara smartare, sortera in motståndarna och hålla varsin gubbe. Men jag förstår att spelarna vill så mycket att de helst är överallt på i försvarszon, säger Tomek Valtonen.

Mora tog bussen hem från Umeå på måndag kväll, och var inte hemma förrän kvart i sex på tisdagsmorgonen. Efter onsdagens morgonvärmning rullar så bussen på nytt – mot Södertälje den här gången.

– Schemat är riktigt tufft just nu med sex av sju bortamatcher, men vi är vana att åka buss och klagar inte, säger Valtonen.

Till SSK-matchen får Mora tillbaka forwarden Emil Bejmo, som saknades mot Björklöven på grund av sjukdom. Däremot är Dustin Gazleys (som gjorde MIK-debut för blott två veckor sedan) medverkan i Södertälje tveksam då han dras med sjukdomskänningar.

– Han får sova på det och så tar vi ett sent beslut i morgon (läs: onsdag), säger Tomek Valtonen.

I övrigt är MIK:s matchtrupp densamma som senast. Niklas Fogström är fortsatt avstängd, medan Olof Lindbom, Jesper Ylivainio och Wilson Johansson ännu inte är spelklara från sina skador.

Det får du ta med Peter Hermodsson.

Forwarden Nils Carnbäck är inte med i matchtruppen heller mot Södertälje.

Anledningen?

– Det får du ta med Peter Hermodsson (klubbredaktör, reds. anm.), avslutar Tomek Valtonen.

Under tisdagskvällen meddelade Mora IK att klubben gemensamt med Nils Carnbäck enats om att bryta 22-åringens kontrakt.

Så här kan Mora ställa upp i SSK-matchen

Målvakter:

Isak Wallin, Dan Bakala

Backpar:

Mattias Nörstebö-Adam Masuhr

Tomas Skogs-Kristoffer Gunnarsson

Viktor Amnér-Isak Pantzare

Anton Schagerberg

Kedjor:

Daniel Ljunggren-Johan Persson-Emil Bejmo

Brendan Ranford-Niki Petti-Brant Harris

Oskar Svanlund-Måns Carlsson-Oscar Eklind

Alex Lind-Oliver Erixon-Filip Lennström

Saknas:

Niklas Fogström (avstängd), Olof Lindbom (skadad), Jesper Ylivainio (skadad), Wilson Johansson (skadad).