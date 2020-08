Bengan Janson får Monica Z-stipendiet

Bengan åtnjuter en helgjuten respekt, både av sin publik och av sina medmusiker. Så här kan det låta: ”Bengan Janson har inga brister. Han har alla komponenter. Han behärskar alla genrer. Han är innerlig och ömsint. Han är helgjuten in i minsta cell. Han är en av våra största. Och han är folkkär. På riktigt.”

Bengan Janson tackar och bockar för alla värmande ord och riktar ett speciellt tack till Moncia Z-stipendiet.

– Monica Zetterlund var en mycket stor estradör. Hon sysslade med flera olika genrer vilket jag också gillar att göra. Därför är det extra roligt att bli uppmärksammad av Monica Z-stipendiet.

Motiveringen lyder: "Du personifierar begreppet speleman. Oavsett genre är Ditt engagemang unikt och Din publikkontakt utan filter. Ditt virtuosa musicerande är sensibelt, genuint och innovativt; ständigt utforskande. Och mitt i allt detta flödar humorn, med samma fulländade timing. Din musikaliska glädjeyra inspirerar över generationsgränserna. Allt i Monicas anda."

Bengan Janson (född 1963) har varit professionell musiker i över 30 år. Hans första dragspel fick han vid åtta års ålder.

– Jag blev biten direkt och höll mig kvar vid dragspelet. Det var väl inte jätte hippt bland kompisarna men de fattade att dragspelet var nummer ett för mig. Jag spelade också gitarr men dragspelet var roligast. Det funkade bra i så många sammanhang och så kan man kompa sig själv.

Under uppväxten lyssnade Bengan hellre på jazzmusikanter som Kjell Öhman och Oscar Peterson än på pop och rock. Han pluggade harmonilära, arrangering med mera för dragspelaren Lennart Wärmell.

– Han såg till att jag redan som tioåring fick chansen att spela med basisten Sture Nordin och den legendariske trummisen från Count Basie-bandet, Sonny Paine. Jag fattade nog inte riktigt då hur stort det var men när man tittar i backspegeln så är det ju faktiskt ganska coolt att ha fått göra det redan som tioåring!

Han kommer från en musikaliskt intresserad familj.

– Det var en sån tid på 70-talet, musiken var viktig. Jag och brorsan spelade mycket tillsammans.

Bengan Janson har gjort otaliga skivinspelningar och konsertturnéer runt om i Sverige och världen med musiker och artister som Ann-Sofie von Otter och Loa Falkman, Björn Ståbi och Anders Jakobsson, Marie Fredriksson, Lisa Nilsson, Björn Skifs, Sven-Bertil Taube med flera.

Han bildade tillsammans med Kristina Lugn och Allan Edwall gruppen De Tröstlösa på 1990-talet.

I vintras hade han premiär för den egna soloföreställningen "Under kepsen med Bengan Janson". Den hade bejublad premiär på Reginateatern i Uppsala i januari. Publiktrycket var stort och extraföreställningar sattes in. Upsala Nya Tidning hyllade Bengan och föreställningen skulle sedan ut på turné runt om i landet. Då kom coronapandemin och ställde in alltsammans.

– Vi hann med tre föreställningar sedan blev det stopp. Jag hoppas vi kan komma igång igen med turnén så snart som möjligt. Det får väl i stället bli 32-års jubileum.

För stipendiepengarna kommer han att investera i nya skivinspelningar.

– Jag planerar att göra en soloskiva med dragspel. Sedan har jag lite andra idéer som jag inte kan avslöja än. För övrigt finns det hål att stoppa i, vi har försökt leva ett så normalt liv under pandemin. Man har levt på ångorna under våren och sommaren.

Bengan Janson har varit synlig i både SVT och TV4 under sommaren, bland annat på midsommarafton då han och Tina Ahlin medverkade i TV4 Nyhetsmorgon och den 4 augusti gjorde Bengan och sonen Allan Janson stor succé tillsammans med Merit Hemmingson i SVT:s Allsång på Skansen.

Bengan Janson hoppas att kultur- och nöjesbranschen snart kan få tillåtelse att arbeta igen. Att kravet på högst 50 personer försvinner.

– Det har ju varit mycket kännbart för många musiker och kulturarbetare. Vi måste kunna coronasäkra konserter för fler än 50 personer när vi samtidigt tillåter handel på stora köpcentrum och flygresor

Fakta:

Övriga stipendiater är trumslagaren Cornelia Nilsson ( kategorin ung lovande artist 40.000 kr) samt pristagaren till det nyinstiftade ”Monica Zätas Filurpris”; Henrik Dorsin (I kategorin artist som verkar inom teater, film, revy och kabaré; genrer som Monica så framgångsrikt representerade. 25.000 kr).