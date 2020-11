Bengt Berg får Aspenströmpriset

– Det är förstås jätteroligt att få Werner Aspenströmpriset. Det är väldigt hedersamt och hedrande. Jag har läst det mesta av honom. Jag har fått mycket vänliga kommentarer om både priset och motiveringen på Facebook, kommenterar Bengt Berg.

Han träffade Aspenström vid flera tillfällen, de medverkade i SVT:s gamla litteraturprogram Röda Rummet på 9o-talet som leddes av Gunilla Kindstrand.

– Han var den typen av människa som var sig lik både på utanför scenen. Aspenström var inte typen som skrävlade och framhävde sig själv. Han var snarare försynt av sig.

Bengt Berg har tidigare bland annat fått Gustaf Frödingpriset, Nils Ferlinpriset och Göran Palmpriset.

– Jag har dock aldrig fått en tröja förut. I dessa Coronatider kan priset inte bli bättre – att få en varm tröja att dra på sig.

Bengt Berg finner Aspenströms lyrik som väldigt vardaglig samtidigt som den alltid innehåller ett stort existentiellt djup.

Bengt Berg har varit verksam som författare i mer än 45 år. Han har totalt gett ut ett 30-tal böcker, framför allt poesi och många gånger i samarbete med olika bildkonstnärer.

När undertecknad gjorde ett reportage om Bengt Berg för ett antal år sedan löd rubriken: "En handelsresande i nordiskt vemod". Det är framför allt en varm slags sorgsenhet som du möter i hans lyrik, ett slags tillförsikt och hopp trots allt. Här finns ett tydligt släktskap med det Aspenströmska tilltalet.

Produktionen har som sagt varit omfattande. Han samlade allt det skrivna i en bok stor som en tegelsten för sex år sedan, drygt 600 sidor. Det var en volym som innehöll många olika skrivarter. Här blandades berättande dikter, novellartade, korta och koncentrerade iakttagelser, dikter med politiskt patos, dikter med mer eftertanke.

Förutom otaliga egna framträdanden på olika scener och estrader så bedriver han både förlagsverksamhet och ett bokcafé med sin hustru Gun-Britt. Bengt Berg är i ordets rätta bemärkelse en äkta kulturarbetare och kulturens eldsjäl.

Bengt Berg är född 1946. Han växte upp i ett arbetarhem på 5o-talet, studerade litteratur- och konsthistoria i Uppsala mitt under studentrevolten i slutet av 60-talet. Han blev god vän med andra författare in spe som Per Helge och Börje Lindström med flera. De startade tidskriften Rallarros som sedan även blev ett förlag att räkna med.

"Bengt Berg skriver en demokratisk poesi där de enkla, glanslösa orden har större tyngd än de högstämda, förväntat poetiska."

Bengt Bergs diktsamlingar är översatta till många olika språk: engelska, arabiska, finska, grekiska, hindi, lettiska, litauiska, makedonska, norska, polska, ryska, spanska, turkiska och tyska med mera. Bengt Berg har sedan 70-talet kunnat leva som fri författare. Han har hela tiden haft sina fotsulor i den värmländska myllan men är på en och samma gång lika mycket en världsmedborgare. Bengt hittar alltid den där allmänmänskliga rottråden oavsett om han går på byvägen i Fensbol eller går omkring på gatorna i Bangladesh eller Hanoi.

Prismotiveringen lyder i sin helhet: "Bengt Berg skriver en demokratisk poesi där de enkla, glanslösa orden har större tyngd än de högstämda, förväntat poetiska. De stora skeendena ses genom de små detaljerna, den enskilda, vardagliga människan är alltings mått.

Bengt Bergs dikter kan uppvisa en närmast fullständig troskyldighet, ett urtillstånd av oskuld, i ögonblickets spegel ge oss ett slags idyllbild, ofta färgad av slagfärdig humor – att sedan försåtligt ifrågasätta genom att ladda den med några tydliga stråkdrag av melankoli, sorg, en sista kritisk blick ur ögonvrån innan dikten klingar ut.

I detta grundpredikament av melankoli möts vi. I Bengt Bergs poesi är vi alla likar. "

Här följer en dikt ur boken "En man i grönt går över gatan i Dhaka".

Eftersom jag lever

stiger jag upp,

sätter på kaffebryggaren,

häller i filmjölk

Livet är ett äventyr

så länge det varar.

Den offentliga programkvällen som genomförs i ABF-huset vid Sveavägen i Stockholm på Werner Aspenströms födelsedag är inställd i år. Priset kommer i stället att utdelas under Värmlands Bokfestival lördagen den 14 november klockan 11.30 i Karlstad. Programmet sänds digitalt på länken: https:/varmlandsbokfestival.se

Fakta: Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918–1997) var en av de mest betydande och mest lästa svenska lyrikerna under den senare delen av 1900-talet. Han växte upp i byn Torrbo utanför Smedjebacken.

Tidigare pristagare: Staffan Westerberg (2006), Nina Burton (2007), Bo Strömstedt (2008), Lina Ekdahl (2009), Göran Bergengren (2010), Elisabeth Rynell (2011), Per Helge (2012), Tua Forsström (2013), Lennart Sjögren (2014), Marie Lundquist (2015), Thomas Tidholm (2016), Ingela Strandberg (2017), Rolf Aggestam (2018) och Birgitta Lillpers (2019).