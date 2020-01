Bert Karlsson-ättlingar ger nytt liv åt Ärtberget: "Ullgrisarna förökar sig väldigt snabbt"

Anledningen till besöket är egentligen en annons på Blocket om grisar som mest liknar får. Ullgrisar, Ungerskt ullsvin eller Mangalitza.

– Det var Bert Karlsson som tog dom till Sverige som attraktion vid något av sina turistställen. Så våra grisar är direkta ättlingar efter Berts grisar, berättar Ingegärd Kleveland då hon tillsammans med sin sambo Jürgen Hillenbrand tar emot på gården i Ärtberget.

Jag for dit för att köpa en hund men fick liksom gubben på köpet

Och visst är det väldigt speciella grisar. Pälsen är lång och lurvig och de små kultingarna ser mer ut som korpulenta pudlar än som smågrisar.

– Just nu har vi 18 stycken men sex är till salu. I förrgår fick vi också åtta nya små kultingar så dom förökar sig väldigt snabbt, säger Jürgen på sin rejält tyskklingande svenska.

Men de lurviga grisarna är långt ifrån de enda djuren på gården.

– Nej, egentligen är det hunduppfödning som är huvudsysslan och just nu har vi 23 hundar. Resten av djuren är bara hobby, säger Ingegärd och räknar upp vad som i övrigt finns på gården.

– Vi har 18 ullgrisar, två kor, en kalv, två får, tre alpackor och fem hästar varav två föl. Till sommaren skulle jag också vilja ha lite höns!

Parallellt med att sköta alla dessa djur pågår också ett antal byggprojekt. Bostadshuset genomgår en fullständigt renovering invändigt och har också byggts ut med både ett par sovrum och ett utrymme för småvalparna tills de är stora nog för de rymliga hundgårdarna som också är nybyggda.

Även stora hagar har hägnats in med prydliga trästaket för att hålla de övriga djuren inom ägorna.

– Vi köpte den här gården för ett par år sedan trots att ingen av oss har någon som helst anknytning hit, berättar Ingegärd och Jürgen som innan dess bodde i Tidaholm längs Vätterns västra sida.

Jürgen kom till Sverige 2002 då han övertog en verksamhet med hundspann på turistorten Klimpfjäll i södra Lappland.

– Där ledde jag grupper under veckoturer med hundspann där vi övernattade på olika platser varje dag.

Samtidigt ägnade sig Ingegärd åt sin stora hästgård i Tidaholm där hon bland mycket annat anordnade ridläger.

Jürgen lämnade så småningom Lappland och flyttade till Degerfors där han startade hunduppfödning och det var också där hans och Ingegärds vägar möttes.

– Jag for dit för att köpa en hund men fick liksom gubben på köpet, säger Ingegärd och skrattar.

Snart flyttade de ihop hos Ingegärd i Tidaholm där även de bådas verksamheter blev sambos.

– Vi hade 32 hästar 40 hundar och dessutom två anställda och kände snart att det blev både för stort och för mycket jobb, säger Jürgen.

Tillsammans började de leta efter ett mindre ställe att bosätta sig på och även kunna ha lite djur i betydligt mindre skala.

– Under vintern 2018 åkte vi till Hagforstrakten för att titta på tre olika hus men kände inte att något var vad vi sökte. Men när vi ändå var ute och åkte så gick vi in på Hemnet och där fick vi syn på den här gården. Vi åkte hit och redan innan vi hunnit pulsa ända fram till gården så kände vi att det var här vi skulle bo, säger Ingegärd.

Under sommaren som gick tillbringade Jürgen mycket tid ensam i Ärtberget för att bygga på huset medan Ingegärd flyttade in under senhösten.

– Vi trivs otroligt bra även om vi kanske borde ha tittat på en karta innan. Det är otroligt långt vart vi än ska åka, säger Ingegärd.

Även Jürgen har upptäckt något han inte räknade med vid premiärbesöket den där vinterdagen.

– Knotten! Oj oj oj, vissa dagar i somras var det katastrof. Nu har vi ändå tagit bort ganska mycket skog runt gården så jag hoppas att det blir betydligt bättre i sommar.